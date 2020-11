Правительство Башкирии опубликовало постановление об утверждении границ геопарка «Торатау». Соответствующий документ размещён на официальном сайте правовой информации.

Согласно постановлению, территория геопарка определена в границах Гафурийского, Ишимбайского, Мелеузовского и Стерлитамакского районов. Координаты точек обозначены в приложении к постановлению. Напомним, 29 октября глава Башкирии Радий Хабиров обсудил ход работ по благоустройству геопарка «Торатау». На совещании было принято решение установить лестницу для подъема на шихан, чтобы туристы не повредили флору и фауну. Отметим, что летом за один выходной день Торатау посещали более 700 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter