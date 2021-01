В Краснокамском районе Башкирии егерь спас оказавшегося в ледяной воде лосенка. В соцсетях опубликовано видео этого героического поступка.

На ролике видно, что лось оказался в полынье, однако самостоятельно выбраться не смог. К счастью, рядом оказался егерь, который собственно и снимал видео. Как в итоге доставали животное из воды, не показано. В конце мужчина, уже обнимая лося, спрашивает: «Сохатый, тепло тебе?». Напомним, в конце декабря прошлого года жители села Шмидтово Уфимского района обратились к спасателям за помощью. Дело в том, что под пол сарая провалилась лошадь, которую самостоятельно они не смогли достать. Спасателям пришлось разбирать остатки ветхого пола, чтобы спасти животное.

Related news: В Башкирии спасли провалившуюся под пол лошадь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter