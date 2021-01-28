На ролике видно, что лось оказался в полынье, однако самостоятельно выбраться не смог. К счастью, рядом оказался егерь, который собственно и снимал видео. Как в итоге доставали животное из воды, не показано. В конце мужчина, уже обнимая лося, спрашивает: «Сохатый, тепло тебе?».