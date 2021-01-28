В Башкирии спасли замерзающего в полынье лося — видео

В Башкирии спасли замерзающего в полынье лося — видео

Вчера, 10:41ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео
В Краснокамском районе Башкирии егерь спас оказавшегося в ледяной воде лосенка. В соцсетях опубликовано видео этого героического поступка.

На ролике видно, что лось оказался в полынье, однако самостоятельно выбраться не смог. К счастью, рядом оказался егерь, который собственно и снимал видео. Как в итоге доставали животное из воды, не показано. В конце мужчина, уже обнимая лося, спрашивает: «Сохатый, тепло тебе?».

Напомним, в конце декабря прошлого года жители села Шмидтово Уфимского района обратились к спасателям за помощью. Дело в том, что под пол сарая провалилась лошадь, которую самостоятельно они не смогли достать. Спасателям пришлось разбирать остатки ветхого пола, чтобы спасти животное.

Related news:
БашкирияЖивотные
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы