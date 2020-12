В Башкирии спасли провалившуюся под пол лошадь

Вчера к спасателям обратились жители села Шмидтово Уфимского района Башкирии. Они самостоятельно не смогли вытащить лошадь, которая провалилась под пол сарая, сообщает Госкомитет республики по ЧС.

Спасатели отметили, что в помещении было ветхое перекрытие, которое не выдержало веса животного. Чтобы вытащить лошадь, им пришлось разобрать остатки пола. Напольные покрытия должны гарантировать не только комфорт, гигиену, но и иметь достаточный запас прочности, сказали спасатели. Напомним, ранее в Кумертау телёнок упал в заброшенный погреб. Там работали спасатели, которые обвязали животное верёвкой и вытащили его на поверхность при помощт треноги и лебедки. Однако их работу осложнило то, что в погребе почти не было места. Животное не пострадало при падении.

