В Башкирии спасли провалившуюся под пол лошадь

Напомним, ранее в Кумертау телёнок упал в заброшенный погреб. Там работали спасатели, которые обвязали животное верёвкой и вытащили его на поверхность при помощт треноги и лебедки. Однако их работу осложнило то, что в погребе почти не было места. Животное не пострадало при падении.