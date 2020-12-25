В Башкирии спасли провалившуюся под пол лошадь

Спасатели отметили, что в помещении было ветхое перекрытие, которое не выдержало веса животного. Чтобы вытащить лошадь, им пришлось разобрать остатки пола.
Напольные покрытия должны гарантировать не только комфорт, гигиену, но и иметь достаточный запас прочности, сказали спасатели.
Напомним, ранее в Кумертау телёнок упал в заброшенный погреб. Там работали спасатели, которые обвязали животное верёвкой и вытащили его на поверхность при помощт треноги и лебедки. Однако их работу осложнило то, что в погребе почти не было места. Животное не пострадало при падении.