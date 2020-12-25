В Башкирии спасли провалившуюся под пол лошадь

В Башкирии спасли провалившуюся под пол лошадь

Вчера, 08:30ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Госкомитет по ЧС
Вчера к спасателям обратились жители села Шмидтово Уфимского района Башкирии. Они самостоятельно не смогли вытащить лошадь, которая провалилась под пол сарая, сообщает Госкомитет республики по ЧС.

Спасатели отметили, что в помещении было ветхое перекрытие, которое не выдержало веса животного. Чтобы вытащить лошадь, им пришлось разобрать остатки пола.

Напольные покрытия должны гарантировать не только комфорт, гигиену, но и иметь достаточный запас прочности, сказали спасатели.

Напомним, ранее в Кумертау телёнок упал в заброшенный погреб. Там работали спасатели, которые обвязали животное верёвкой и вытащили его на поверхность при помощт треноги и лебедки. Однако их работу осложнило то, что в погребе почти не было места. Животное не пострадало при падении.

Related news:
СпасателиБашкирияЖивотные
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы