В Башкирии неизвестный перевел благотворительному фонду больше 1 млн рублей
Это событие сотрудники благотворительного фонда «Изгелек» восприняли как настоящее предновогоднее чудо. Неизвестный человек перевел двумя траншами на счет фонда в общей сложности 1 млн 147 тысяч рублей.
- Это действительно предновогоднее чудо! Если честно, мы даже сначала не поверили, пока не проверили пожертвование в платежных системах и личном кабинете... Все эти средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей и взрослых со всей республики. В конце года в фонде образовалась очередь, очень много людей ждут помощи, поэтому мы вынуждены ставить их в ожидание на оплату. Это пожертвование поможет людям быстрее получить нужное лечение и медикаменты. Мы не знаем человека, который помог, но мы всегда будем благодарить его, - поделилась эмоциями руководитель Попечительского совета фонда «Изгелек» Рауфа Рахимова.
Нынешнее пожертвование оказалось самой крупной суммой финансовой помощи, поступившей от физического лица в адрес фонда «Изгелек» в 2017 году. Но не самое большое за всю историю фонда, который работает с 2012 года. Как сообщили Медиакорсети сотрудники фонда, в прошлом году анонимный жертвователь перечислил для подопечных фонда более 4,7 млн рублей. А в июле 2016 года, в канун праздника Ураза-байрам, неизвестный перевел для детей фонда 255 тысяч рублей.