В Башкирии неизвестный перевел благотворительному фонду больше 1 млн рублей

Неизвестный человек перевел на счет благотворительного фонда «Изгелек» 1 млн 147 тысяч рублей.

- Это действительно предновогоднее чудо! Если честно, мы даже сначала не поверили, пока не проверили пожертвование в платежных системах и личном кабинете... Все эти средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей и взрослых со всей республики. В конце года в фонде образовалась очередь, очень много людей ждут помощи, поэтому мы вынуждены ставить их в ожидание на оплату. Это пожертвование поможет людям быстрее получить нужное лечение и медикаменты. Мы не знаем человека, который помог, но мы всегда будем благодарить его, - поделилась эмоциями руководитель Попечительского совета фонда «Изгелек» Рауфа Рахимова.