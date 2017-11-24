НКО Башкирии получили президентский грант в 60 миллионов рублей

Победили 57 некоммерческих организаций республики из 14 муниципальных образований.

Некоммерческие организации Башкирии получили грант президента России почти 60 миллионов рублей, сообщили на сайте фонда президентских грантов.

Самые большие гранты получили «Ассамблея народов республики» - четыре миллиона рублей для реализации проекта международного национального фестиваля, уфимский «Общественный фонд развития города» - 2,9 миллионов рублей на проект «Матрица успешных практик» и региональное отделение Союза кинематографистов России 2,7 миллионов рублей на организацию киноэкспедиции «Дорогами Салавата».