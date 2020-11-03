Сельская ипотека в Башкирии позволяет сэкономить средства на еще одну квартиру

В Башкирии, входящей в первую тройку регионов по спросу на сельскую ипотеку, за 18-20 лет – именно на такой срок чаще всего оформляют жители республики этот вид ипотеки – общая выплата за приобретение жилья составит примерно 2,8 млн рублей (из которых 200 тыс. рублей - это первоначальный взнос, а 2,6 млн рублей – выплата по займу). В то же время, если снимать двухкомнатную квартиру в Уфе, в среднем жилец выплатит за этот же период порядка 3,9 млн рублей. Разница между покупкой жилья и его арендой составляет 1,1 млн рублей. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру, например, в Стерлитамаке.