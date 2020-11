Сельская ипотека в Башкирии позволяет сэкономить средства на еще одну квартиру

В республике на 1 ноября оформлено 1583 кредита на сельскую ипотеку на общую сумму 3, 24 млрд рублей.

Приобретение квартиры или дома по программе льготной сельской ипотеки позволяет сэкономить значительные средства в сравнении с расходами на аренду недвижимости за тот же срок. К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка, проанализировав стоимость жилых объектов после уплаты всех процентов по кредиту и размер ежемесячного платежа и сравнив их с затратами на аренду одно- и двухкомнатных квартир сопоставимой площади. Для анализа были взяты 7 российских регионов с высоким спросом на ипотечные кредиты: Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Новосибирская, Белгородская, Нижегородская и Свердловская области. По результатам исследования, во всех 7 регионах расходы на аренду квартиры на весь срок кредита оказались выше стоимости квартиры или дома аналогичной площади, приобретенной по программе сельской ипотеке по ставке 2,7% годовых. «Отличительной особенностью сельской ипотеки является её универсальность. Программа позволяет приобрести жилплощадь не только в сельской местности, но и в городах численностью населения не более 30 тысяч человек. Это преимущество сельской ипотеки предоставляет широкий выбор для подбора жилья по ставке 2,7% на уровне ставок в странах Европы - например, Нидерландов или прибалтийских государств. Она дает возможность сделать выбор в пользу благоприятной экологии, размеренного образа жизни, современного тренда на жизнь в отдельных домах, транспортной доступности. При этом, если сравнивать с многолетней арендой, то выгода может измеряться суммами, которые можно потратить на приобретение еще одной квартиры», – говорится в исследовании Россельхозбанка. В Башкирии, входящей в первую тройку регионов по спросу на сельскую ипотеку, за 18-20 лет – именно на такой срок чаще всего оформляют жители республики этот вид ипотеки – общая выплата за приобретение жилья составит примерно 2,8 млн рублей (из которых 200 тыс. рублей - это первоначальный взнос, а 2,6 млн рублей – выплата по займу). В то же время, если снимать двухкомнатную квартиру в Уфе, в среднем жилец выплатит за этот же период порядка 3,9 млн рублей. Разница между покупкой жилья и его арендой составляет 1,1 млн рублей. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру, например, в Стерлитамаке. Сравнение общей стоимости приобретения жилья с помощью сельской ипотеки и общей платой за аренду 1-2-комнатной квартиры в административном центре региона Филиал Срок выплаты кредита/арендной платы, лет Полная стоимость приобретения жилья (первоначальный взнос + выплата кредита и процентов), млн рублей Совокупная арендная плата, млн рублей Переплата за аренду, млн рублей Свердловский 25 3,38 5,7 2,32 Красноярский 20 2,82 4,3 1,5 Башкирский 18 2,8 3,9 1,1 Новосибирский 17 2,9 3,9 1,0 Белгородский 20 2,95 3,6 0,65 Татарстанский 18 3,59 4,1 0,51 Нижегородский 15 2,7 3,1 0,4 С точки зрения жильца важна не только общая сумма выплаты в долгосрочной перспективе, но и комфортный размер ежемесячного платежа – в данном случае речь идет об обслуживании кредита по сельской ипотеке и арендной плате. При сравнении этих параметров преимущество ипотеки по льготной ставке отмечается во всех исследуемых регионах. В Башкортостане ежемесячная экономия в случае выплаты льготного кредита по сельской ипотеке в Башкортостане составляет 5 800 рублей. Сравнение ежемесячного платежа по сельской ипотеке и ежемесячной платы за аренду 2-комнатной квартиры в административном центре региона Филиал Размер ежемесячного платежа по сельской ипотеке, рублей Ежемесячная стоимость аренды двухкомнатной квартиры, рублей Экономия при выборе ипотеки, рублей Свердловский 10 551 19 000 8 449 Красноярский 10 783 18 000 7 217 Новосибирский 12 774 19 000 6 226 Башкирский 12 130 18 000 5 870 Белгородский 11 009 15 000 3 991 Татарстанский 15 481 19 000 3 519 Нижегородский 13 566 17 000 3 434 С момента начала реализации программы сельской ипотеки Россельхозбанк выдал порядка 43 млрд рублей на приобретение жилья в сельской местности. Предложением воспользовались 22 тысячи семей. В Башкортостане на 1 ноября оформлено 1583 кредита на сельскую ипотеку на общую сумму 3 245 млрд рублей. Для проведения исследования были использованы: Средний размер арендной ставки для двухкомнатной квартиры в региональных центрах без учета инфляции по открытым данным маркетплейса Domofond.ru; Средний размер первоначального взноса, средний размер кредита по сельской ипотеке и ежемесячного платежа в исследуемых регионах; Средний срок выплаты кредита по сельской ипотеке в исследуемых регионах; Исследуемые регионы: Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Новосибирская, Белгородская, Нижегородская и Свердловская области.

