Сельская ипотека в Башкирии позволяет сэкономить средства на еще одну квартиру

Приобретение квартиры или дома по программе льготной сельской ипотеки позволяет сэкономить значительные средства в сравнении с расходами на аренду недвижимости за тот же срок. К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка, проанализировав стоимость жилых объектов после уплаты всех процентов по кредиту и размер ежемесячного платежа и сравнив их с затратами на аренду одно- и двухкомнатных квартир сопоставимой площади. Для анализа были взяты 7 российских регионов с высоким спросом на ипотечные кредиты: Башкортостан, Татарстан, Красноярский край, Новосибирская, Белгородская, Нижегородская и Свердловская области.
По результатам исследования, во всех 7 регионах расходы на аренду квартиры на весь срок кредита оказались выше стоимости квартиры или дома аналогичной площади, приобретенной по программе сельской ипотеке по ставке 2,7% годовых.
«Отличительной особенностью сельской ипотеки является её универсальность. Программа позволяет приобрести жилплощадь не только в сельской местности, но и в городах численностью населения не более 30 тысяч человек. Это преимущество сельской ипотеки предоставляет широкий выбор для подбора жилья по ставке 2,7% на уровне ставок в странах Европы - например, Нидерландов или прибалтийских государств. Она дает возможность сделать выбор в пользу благоприятной экологии, размеренного образа жизни, современного тренда на жизнь в отдельных домах, транспортной доступности. При этом, если сравнивать с многолетней арендой, то выгода может измеряться суммами, которые можно потратить на приобретение еще одной квартиры», – говорится в исследовании Россельхозбанка.
В Башкирии, входящей в первую тройку регионов по спросу на сельскую ипотеку, за 18-20 лет – именно на такой срок чаще всего оформляют жители республики этот вид ипотеки – общая выплата за приобретение жилья составит примерно 2,8 млн рублей (из которых 200 тыс. рублей - это первоначальный взнос, а 2,6 млн рублей – выплата по займу). В то же время, если снимать двухкомнатную квартиру в Уфе, в среднем жилец выплатит за этот же период порядка 3,9 млн рублей. Разница между покупкой жилья и его арендой составляет 1,1 млн рублей. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру, например, в Стерлитамаке.
Сравнение общей стоимости приобретения жилья с помощью сельской ипотеки и общей платой за аренду 1-2-комнатной квартиры в административном центре региона
|
Филиал
|
Срок выплаты кредита/арендной платы, лет
|
Полная стоимость приобретения жилья (первоначальный взнос + выплата кредита и процентов), млн рублей
|
Совокупная арендная плата, млн рублей
|
Переплата за аренду, млн рублей
|
Свердловский
|
25
|
3,38
|
5,7
|
2,32
|
Красноярский
|
20
|
2,82
|
4,3
|
1,5
|
Башкирский
|
18
|
2,8
|
3,9
|
1,1
|
Новосибирский
|
17
|
2,9
|
3,9
|
1,0
|
Белгородский
|
20
|
2,95
|
3,6
|
0,65
|
Татарстанский
|
18
|
3,59
|
4,1
|
0,51
|
Нижегородский
|
15
|
2,7
|
3,1
|
0,4
С точки зрения жильца важна не только общая сумма выплаты в долгосрочной перспективе, но и комфортный размер ежемесячного платежа – в данном случае речь идет об обслуживании кредита по сельской ипотеке и арендной плате. При сравнении этих параметров преимущество ипотеки по льготной ставке отмечается во всех исследуемых регионах. В Башкортостане ежемесячная экономия в случае выплаты льготного кредита по сельской ипотеке в Башкортостане составляет 5 800 рублей.
Сравнение ежемесячного платежа по сельской ипотеке и ежемесячной платы за аренду 2-комнатной квартиры в административном центре региона
|
Филиал
|
Размер ежемесячного платежа по сельской ипотеке, рублей
|
Ежемесячная стоимость аренды двухкомнатной квартиры, рублей
|
Экономия при выборе ипотеки, рублей
|
Свердловский
|
10 551
|
19 000
|
8 449
|
Красноярский
|
10 783
|
18 000
|
7 217
|
Новосибирский
|
12 774
|
19 000
|
6 226
|
Башкирский
|
12 130
|
18 000
|
5 870
|
Белгородский
|
11 009
|
15 000
|
3 991
|
Татарстанский
|
15 481
|
19 000
|
3 519
|
Нижегородский
|
13 566
|
17 000
|
3 434
С момента начала реализации программы сельской ипотеки Россельхозбанк выдал порядка 43 млрд рублей на приобретение жилья в сельской местности. Предложением воспользовались 22 тысячи семей. В Башкортостане на 1 ноября оформлено 1583 кредита на сельскую ипотеку на общую сумму 3 245 млрд рублей.
Для проведения исследования были использованы: