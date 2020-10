В Башкирии готовятся к ужесточению отбора в депутаты

Депутаты Госсобрания Башкирии уже на этой неделе, 29 октября, планируют принять поправки в республиканский Кодекс о выборах. Ранее законопроект поддержали в первом чтении.

Парламент расширит перечень уголовных статей, с которыми нельзя становиться депутатами. Если сейчас такие ограничения действуют на тяжкие преступления, например, убийство или экстремистская деятельность, то теперь список пополнится еще порядка 50 правонарушениями. По словам спикера парламента Константина Толкачева, в новый список войдут кражи, мошенничество, торговля запрещенными веществами, контрабанда алкоголя и похищение людей. Также депутатами не смогут стать люди, которые раньше склоняли к самоубийству женщин и детей, подделывали документы. — Их наличие вряд ли согласуется с этическим обликом человека, достойного работать в органах власти, подчеркнул Константин Толкачев.

