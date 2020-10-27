Глава Минздрава Башкирии попросил «не нагнетать» из-за дефицита ртутных градусников

Как отметил Забелин, этот вопрос довольно часто поднимается среди жителей республики. По его словам, в 2013 году на Минаматской конференции 90 государств решили отказаться от применения ртути к 2020 году. По данной конвенции, ртуть больше не будет применяться в измерительных приборах, лампах, растворах, косметике и антисептиках. В связи с этим поставщики градусников отгружают оставшийся товар. Со временем, как сказал Забелин, ртутные термометры совсем выйдут из продаж. Он рекомендовал приобретать электронные градусники, которые есть в различных аптечных сетях.