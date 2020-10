Глава Минздрава Башкирии попросил «не нагнетать» из-за дефицита ртутных градусников

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, почему в аптеках наблюдается дефицит ртутных градусников. Вопрос обсудили на еженедельном брифинге по коронавирусу.

Как отметил Забелин, этот вопрос довольно часто поднимается среди жителей республики. По его словам, в 2013 году на Минаматской конференции 90 государств решили отказаться от применения ртути к 2020 году. По данной конвенции, ртуть больше не будет применяться в измерительных приборах, лампах, растворах, косметике и антисептиках. В связи с этим поставщики градусников отгружают оставшийся товар. Со временем, как сказал Забелин, ртутные термометры совсем выйдут из продаж. Он рекомендовал приобретать электронные градусники, которые есть в различных аптечных сетях. Просим прислушаться к этой информации и не нагнетать ажиотаж из-за отсутствия ртутных термометров, сказал Максим Забелин. Напомним, ранее в Башкирии наблюдался дефицит препаратов для лечения ОРВИ, гриппа, а также медикаментов, рекомендованных при лечении пневмонии и коронавируса. Представителями аптечных сетей «Башфармация» и «Фармленд», сообщили, что данные препараты имеются на складах. Задержка доставки в аптеку произошла из-за сбоев маркировки лекарств.

