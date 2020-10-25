В Башкирии решили фасовать витамин С прямо в аптеках, чтобы избавиться от дефицита

Есть также проблемы с витамином С, дефицит которого возник, в первую очередь, у производителей. Директор ГУП «Башфармация» Альфия Рахматуллина проинформировала, что фасовка витамина С будет проводиться сотрудниками её аптечной системы вручную Есть надежда, что эта мера поможет снять дефицит аскорбиновой кислоты.