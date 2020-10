В Башкирии решили фасовать витамин С прямо в аптеках, чтобы избавиться от дефицита

В Минздраве Башкирии предложили способы решить проблему дефицита лекарств в аптеках

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова провела рабочее совещание с представителями аптечных сетей «Башфармация» и «Фармленд». Главное темой стало решение проблемы дефицита медикаментов для лечения ОРВИ, гриппа, а также препаратов, рекомендованных при лечении пневмонии и новой коронавирусной инфекции Covid-19. Подробности сообщили в пресс-службе минздрава. Представители обеих торговых сетей отчитались о том, что вышеупомянутые препараты имеются на их складах в достаточном количестве. Доставку их в аптечные пункты осложняют главным образом сбои программы, необходимой для маркировки лекарств. Оператор данной функции — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — никак не может отладить процесс. Для решения проблемы минздрав Башкирии подготовил обращение в федеральные министерство здравоохранения и министерство промышленности с просьбой срочно доработать программное обеспечение системы «Честный знак» или даже временно снять ограничения на оборот немаркированных лекарственных препаратов. Как стало известно вчера, власти России уже разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки. При этом ряд позиций все равно останутся проблемными. Ртутные градусники в аптеках не появятся, поскольку с нового 2021 года их производство и продажа в России будут остановлены. Им на смену следует применять электронные термометры. Есть также проблемы с витамином С, дефицит которого возник, в первую очередь, у производителей. Директор ГУП «Башфармация» Альфия Рахматуллина проинформировала, что фасовка витамина С будет проводиться сотрудниками её аптечной системы вручную Есть надежда, что эта мера поможет снять дефицит аскорбиновой кислоты. В минздраве напомнили, что жаропонижающие и противовирусные препараты можно приобретать без рецепта, но антибиотики должны продаваться строго по рецепту врача. Сведения о наличии и ценах в аптеках можно узнать по телефону единой справочной службы: 8(800)347-47-47.

