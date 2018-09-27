Федеральный телеканал оплатил ипотеку талантливой молодой паре из Уфы

Творческий конкурс, посвященный новому сезону ситкома «САШАТАНЯ», проходил с 6 по 23 сентября. Принять в нем участие предлагалось парам, у которых есть ипотека.

По условиям конкурса, три недели участники выполняли веселые задания, к которым нужно было подключать друзей, за что конкурсантам начислялись дополнительные баллы.

К примеру, участники конкурса из Уфы проводили утренние пробежки, устраивали романтические танцы, сами сочиняли рэп, занимались парной йогой и другими интересными вещами.

В итоге победителями в этом конкурсе стали именно уфимцы Алина Плешанова и Кирилл Глазков. Пару поддержали 210 их друзей, которые ля этого записали видео в их поддержку. Это и сыграло решающую роль при определении безоговорочных лидеров конкурса

В качестве приза за победу в конкурсе телеканал ТНТ обязался оплатить ипотеку уфимской пары в течение трех месяцев до января 2019-го года.