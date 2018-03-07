Жители Башкирии стали почти в два раза чаще брать ипотеку

Управление Росреестра по Башкирии отчиталось о значительном росте числа «регистрационных действий по объектам недвижимости», купленных в ипотеку. За истекшие два месяца текущего года по сравнению с этим же периодом прошлого количество таких регистраций увеличилось на 77% - 12,5 тысяч против 7,0 тысяч.

Еще одна цифра, которая не может не заставить задуматься: более чем в 2 раза увеличилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в январе 2018 года по сравнению с январем 2017-го – 3,6 тыс против 1,7 тыс. Задуматься здесь можно как о хорошем, так и о не очень оптимистичном.

Такой значительный рост спроса на новые квартиры может говорить как о развитии строительной отрасли (и/или о развитии банковского сектора), так и о затянувшихся кризисных явлениях в отечественной экономике.

Дело в том, что участие в долевом строительстве – это покупка еще не готовой квартиры, на стадии строительства дома. А то, что квартира в доме «на стадии котлована» стоит значительно дешевле готовой в сданном доме, известно всем. Соответственно, значительный рост спроса на строящиеся квартиры говорит о том, что у людей нет денег на покупку гарантированно готового сданного жилья.