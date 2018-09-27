Дома престарелых в Башкирии: если старость в радость, а денег для путешествий нет

В Башкирии специальных заведений для людей преклонного возраста пять, в том числе одно в Уфе. Помимо 5 домов-интернатов (пансионатов) при них есть еще 27 филиалов по всей республике. В них проживают люди пожилого возраста, а также инвалиды. На сегодняшний день это 1843 человека.

Официально: Нехватки мест нет

- Сегодня такой проблемы, когда есть нуждающиеся в устройстве в дом-интернат для престарелых, а мест не хватает, нет, эту проблему мы решили, – говорит начальник отдела организации социального обслуживания населения министерства труда и социальной защиты населения (далее - минтруд) Башкирии Геннадий Фазылов.

Помимо пяти государственных с разветвленной филиальной сетью есть в Башкирии еще по меньшей мере с десяток частных пансионатов для престарелых. Причем, по закону, чтобы работать в области предоставления социальных услуг, нужно соблюсти два условия: во-первых, заявить о себе, то есть, предоставить в минтруд соответствующую о себе информацию. Во-вторых, быть включенным в специальный реестр.

Так вот, из десяти работающих пансионатов только 4, по сведениям министерства, выполнили эти обязательные два условия. Однако это не означает, что остальные 6 работают незаконно. Ну, российский закон он ведь такой, еще древние люди придумали поговорку про «Закон, что дышло – куда повернешь, туда и вышло».

Тут можно хитро обойти это дело: с одной стороны требования закона не исполнить, а с другой стороны этот закон и не нарушить. Касательно коммерческой работы в области социального обслуживания престарелых людей, в частности, можно это дело оформить, как, например, предоставление гостиничных услуг или что-то подобное. И в никакие реестры записываться не надо будет. А если кто какие нарушения найдет или заподозрит, как говорится, вэлкам в прокуратуру, она должна разобраться.

Содержание человека преклонного возраста в пансионате для престарелых происходит как за счет бюджетных денег, так и за счет собственных средств постояльца: предусмотрена полная оплата стоимости предоставляемых услуг или, в зависимости от уровня дохода, до 75% среднедушевого дохода.

В деньгах содержание одного человека обходится ориентировочно в 235,3 тысячи рублей в год (136 тыс руб из бюджета и 99,3 тыс руб за счет отчислений из пенсий постояльцев). В месяц это получается в среднем 19 604 рубля или порядка 650 рублей в сутки.

По заверению специалистов минтруда пакет услуг, который получает престарелый постоялец пансионата, достаточно обширный: оказание услуг осуществляется по стандарту, который включает более 50 наименований услуг. Полный пакет (напомним, 19,6 тысячи рублей в месяц, 650 рублей в день) может включать в себя: 4-х разовое питание, бытовые услуги, оказание доврачебной помощи, различные профилактические процедуры (физиотерапия, например) медицинские услуги (перевязки), услуги юриста при необходимости.

Специалисты говорят, что в государственных пансионатах для престарелых созданы все необходимые условия для того, чтобы человеку в преклонном возрасте жилось здесь в радость. Кстати, молодых пенсионеров в таких заведениях почти нет: в основном это все-таки люди действительно преклонного и очень преклонного возраста, лет более 70 и старше. Возраст более 80 постояльцев республиканских домов престарелых – более 90 лет. Одна из подопечных уфимского пансионата в свое время на два года перешагнула вековой временной рубеж.

Так вот, согласно заверениям государственных специалистов, здесь их и накормят сытно, и оденут-обуют, и вылечат если надо, включая оказание стоматологической помощи (что само по себе удовольствие недешевое), и юридическую помощь в случае необходимости окажут.

А кто устанет жить, «как в раю», дадут отпуск. Да – в доме-интернате для престарелых можно взять отпуск, если вдруг надоело ни в чем не нуждаться. Ну, кроме шуток, у очень многих, если не у большинства постояльцев пансионатов есть родственники, с которыми они иногда видятся, есть свои квартиры и дома, в которых они могут захотеть пожить. Кстати, если отпуск длится полный месяц и более, та часть пенсии или другого дохода, которую платит получатель услуг на свое содержание (75%), забираться у него не будет.

В частных пансионатах кормят чаще

Частные дома престарелых предлагают примерно такой же перечень услуг. Ну, здесь, наверное, трудно придумать что-то новое или нестандартное. Единственное, количество приемов пищи в день может отличаться от государственного, ну и цена тоже.

Вот один из частных домов для лиц преклонного возраста предлагает круглосуточный уход по цене 450 рублей в сутки для ходячего постояльца и 750 рублей для лежачего. Это без питания. А с пятиразовым питанием это будет соответственно, 700 и 1000 рублей. Несложные подсчеты позволяют сделать вывод о весьма бюджетном питании людей в солидном возрасте: примерно 250-300 рублей в сутки, это 5-разовое питание. То есть, отдельно поесть будет стоить примерно 60 рублей. Расположен пансионат в поселке под Уфой.

Еще один частный пансионат под Уфой предлагает размещение в 5-местных номерах за 950 рублей в сутки, а также в номерах на 4 и 5 человек, цены соответственно, 1200 и 1350 рублей в сутки. Правда, в цену не входят лекарства и услуги профильных врачей. Так что, может выйти еще дороже. Зато в этом пансионате есть можно чаще: в меню 6-разовое питание.

Ну, видимо, в республиканских домах престарелых действительно все не так плохо. Об этом может говорить тот факт, что постояльцы этих заведений находят друг друга, сходятся и женятся. Например, в доме-интернате в Октябрьском сейчас проживает 11 таких пар. Не молодожены, конечно, но новые семьи. Вряд ли кто-то согласится на такой серьезный шаг, если что-то в жизни плохо. И наоборот: женятся же обычно, когда других проблем нет.

О том, как живется постояльцам в пансионатах, мы спросили тех, кто был в этих заведениях по разным делам и своими глазами видел жизнь людей в них.

Мнения: В пансионатах живется неплохо

- Я зимой организовывала творческий мастер-класс по скрапбукингу, это изготовление открыток, фотоальбомов ручным способом, это было в уфимском пансионате, – рассказывает уфимка Екатерина Рублева.

- Мы заходили в комнату к дедушке, ему 96 лет, он очень разговорчивый, много чего рассказывал о своей жизни. Сюда его сын определил, потому что он (сын) буквально загадил всю квартиру, готовя какую-то диссертацию, дедушке было уже никак не жить в этих условиях, просто негде. Поэтому, как он сам рассказывал, в доме престарелых ему лучше, у него своя комната, он много читает. Есть в доме и инвалиды, они хоть в коридор могут выезжать.

- Я была только в нашем городском доме престарелых, устраивала здесь для постояльцев фотосессию, – рассказывает фотопродюсер Лэйсэн Муртазина.

- Мне вот показалось, что людям там живется очень хорошо и даже слишком, если можно так выразиться, конечно. Они на полном обеспечении: им в комнатах убирают, все им стирают, одежду покупают. Для тяжелобольных лежачих только персонала маловато. Мне больше всего было жалко нянечек: это ведь каждого надо несколько раз в день поднять, помыть, переворачивать регулярно.

Евгения Машко: Почему я решила создать частный пансионат

- Я изучила вопрос организации пансионата для пожилых людей. Я была в наших домах престарелых, я видела, что это такое, я знаю, о чем идет речь, – говорит Евгения Машко, учредитель частной школы и детского сада, решившая создать и частный пансионат.

- Моя идея организовать такой пансионат родилась случайно: я всегда хотела и занималась детьми. Но в нашей семье однажды случилось горе: у моего свекра, ему больше 80 лет, случился инсульт. Соответственно, встала эта проблема: мы с мужем работаем, занимаемся детьми. А родители – это святое, им необходим должный качественный уход. Родителям нужно дать только самое лучшее, этот пример должны видеть и наши дети.

И тут возникла эта проблема. Мы пробовали сотрудничать с многими сиделками, но практически всегда это был не тот уровень, который должен быть: что-то приготовят, наспех покормят, некачественно помоют и уходят в свой телефон или смотрят телевизор. А стоимость, кстати, немалая: 2000 в сутки – это 60 тысяч рублей в месяц, плюс питание, плюс лекарства, если есть необходимость. Протянуть коммуникации для онлайн видеонаблюдения – еще немалые затраты, особенно для деревни.

И такая проблема, как оказалось, есть у многих моих друзей – достаточно состоятельных и не очень богатых. Есть любимые и любящие родители преклонного возраста, но нет возможности бросить работу, чтобы уделить им должное внимание. На произвол судьбы бросить – конечно, такой вариант никогда не рассматривался.

Поэтому возникла такая идея: открыть пансионат для пожилых людей. Это будет и временное проживание, когда дети, например, уезжают в отпуск, родителей с собой взять не могут, например, по рекомендации врачей, а оставить не с кем. Дети смогут в режиме реального времени в любое время суток посмотреть, что делают их родители, как за ними присматривать, как родители отдыхают.

По цене это будет стоить 1500 рублей в сутки. Понятно, это не дешево. Но если сравнивать с рынком сиделок, получится в разы дешевле. А по качеству и полноте услуг тут даже и говорить нечего. Касательно того, насколько обеспечены люди в действующих республиканских пансионатах для пожилых людей, считаю, уровень вполне приемлемым, нормальным.

Мнения: В домах престарелых не все так хорошо

- Вопрос, на самом деле, очень сложный. Невозможно дать однозначный ответ, хорошо ли в домах престарелых или нет. Потому что всех пожилых абсолютно разные жизненные ситуации привели в дома престарелых. У кого-то нет семьи и возможности самому себя обслуживать – в таких случаях, конечно же, лучше находиться под постоянным присмотром в месте, где накормят, помогут помыться, надеть чистую одежду, дадут необходимые лекарства и в случае необходимости окажут медицинскую помощь или вызовут врача, – говорит Альбина Ахтямова, координатор благотворительного фонда «Старость в радость – Уфа».

- Существенный минус домов престарелых - проблема обезличенности. У бабушек и дедушек нет возможности принимать даже самые незначительные для обычного человека решения. У них нет раздумий: «что же поесть на ужин? гречку или рис?». Они едят то, что дают. Даже если не любят это, потому что выбора нет. Казалось бы, что в этом страшного? Но на мой взгляд, именно это становится одной из причин того, что проживание в домах престарелых рассматривается как период дожития, а не как сама жизнь. Бабушки и дедушки - как роботы, живут по установленному порядку, ни на что не надеясь, ни о чем не мечтая. Просто ждут смерти.

Поэтому мы и ездим в дома престарелых. Чтобы хоть немного внести праздника в их жизнь. Чтобы поделиться душевным теплом, поговорить, подержать за руку, обнять. И оптимизация на домах престарелых сказалась не лучшим образом. Закрываются маленькие домики, стариков перевозят, а для пожилого человека переезд – это всегда очень тяжело. Даже несмотря на то, что в большом интернате, возможно, будет лучший уход, им трудно приспосабливаться. И ухаживающего персонала не хватает.

- Мой дядя оказался в уфимском доме престарелых, что на улице Зорге, два года назад. Вначале его оформили в Деме, потом перевели на Зорге. По словам дяди, в Деме были хуже условия, но и здесь проблем хватает, – рассказывает театральный продюсер Алия Яхина.

- Первое – это пьянство. Те деньги, которые остаются у стариков, мужчины пропивают. Каждый раз, когда я прихожу туда, я вижу выпивших стариков. Дядя говорил, что большинство из них -отсидевшие в тюрьмах или бывшие бомжи. Есть и те, кого сдали дети, так как не имеют возможности ухаживать за родителями.

- В отличие от мужчин, бабушки аккуратные, в платочках и грусть в глазах. Как ни странно, инвалиды-колясочники более жизнерадостны, всегда готовы поболтать о том, о сем.

- Другая проблема – воровство. У дяди украли обувь, он не единственный пострадавший. Дядя рассказывал, что когда на выпивку не хватает денег, начинают воровать друг у друга. В комнатах живут по 4-5 человек, кто-то кого-то обижает, причем, сильно, унижает.