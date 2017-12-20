В Башкирии пенсионеру незаконно отказали в звании «Ветеран труда»

После прокурорского вмешательства мужчине присвоят статус ветерана.

62-летнему жителю Кумертау с трудовым стажем в 42 года министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии отказало в присвоении звания «Ветеран труда, имеющий продолжительный стаж работы», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По закону стаж положен гражданам с трудовым стажем не менее 40 лет, которые достигли 60 лет.