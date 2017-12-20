В Башкирии пенсионеру незаконно отказали в звании «Ветеран труда»
Сегодня, 12:07ПроисшествияЗлата Зукович
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После прокурорского вмешательства мужчине присвоят статус ветерана.
62-летнему жителю Кумертау с трудовым стажем в 42 года министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии отказало в присвоении звания «Ветеран труда, имеющий продолжительный стаж работы», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По закону стаж положен гражданам с трудовым стажем не менее 40 лет, которые достигли 60 лет.
Прокурор обратился в суд за восстановлением прав пенсионера. Суд с доводами прокурора согласился и удовлетворил их в полном объеме.
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