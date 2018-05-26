В Уфе стартовал Весенний бал выпускников школ

Традиционно, прощальный бал вчерашних школьников проходит в Советской площади столицы республики.
Бал начался полонезом. Пять тысяч красивых девушек и юношей торжественно шагнули в площадь под мелодию, оставляя позади школьные годы. Некоторые из них в курточках – погода немного подводит.
Бал выпускников в этом году в прямом эфире транслируется каналом «Уфанет».
Подготовка к Весеннему балу шла в течение месяца. В этом году в нем мог принять участие любой школьник, не смотря на успеваемость: в одном ряду шли и отличники, и троешники. Репетиции проходили на разных площадках города.
Идея праздника принадлежит известному хореографу Альбине Сулеймановой, именно она в течение нескольких лет руководит проектом. Кроме классических танцев, как полонез, вальс, бранль, организаторы обещают другие сюрпризы.
Напомним, мэр города Ирек Ялалов сообщил о "Весеннем бале". что:
- Это неотъемлемая культурная составляющая жизни нашей столицы. Вместе с выпускниками этот праздник отмечает сегодня весь город.