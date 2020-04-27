Под Уфой из-за подъема рек затопило дорогу к базе отдыха

По состоянию на 26 апреля, по данным «Башгидромета», уровень в Белой повысился на 24 сантиметра – в настоящий момент он составляет 596 сантиметров, вУфе –28 сантиметров. Сейчас там 656 сантиметров.

Из-за роста уровня воды в Уфе начало топить в нескольких районах. В кировском районе подтопило две дороги в районе Мелькомбината, которые ведут в гостинично-ресторанный комплекс «Рочер» и на базу отдыха «Солнечные пески». Подтоплена также проезжая часть и в поселке Дудкино. Пострадали также и 15 участков в районе Кооперативной поляны.