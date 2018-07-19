Рядом с Гавайскими островами потопили американский военный корабль
Сегодня, 17:49В миреЮлия Кононенко
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Неподалеку от Гавайев вооруженные силы США вместе с союзниками потопили десантный корабль.
Как пишет газета «Известия» 19 июля, корабль уже давно не стоит на вооружении, поскольку списан. По легенде учений, противника обнаружила авиаразведка армейских подразделений Японии, после чего по нему открыли огонь эсминцы и американский береговые ракетные комплексы.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей