Рядом с Гавайскими островами потопили американский военный корабль

Как пишет газета «Известия» 19 июля, корабль уже давно не стоит на вооружении, поскольку списан. По легенде учений, противника обнаружила авиаразведка армейских подразделений Японии, после чего по нему открыли огонь эсминцы и американский береговые ракетные комплексы.