В Уфе открыли навигацию и провели парад нефтеналивного флота

Сегодня, 27 апреля, в Уфе торжественно открыли навигацию 2018 года.

Первое паровое судно на реке Белой появилось ровно 160 лет назад, а 70 лет назад в Уфе создали Башкирское управление уникального волжского нефтеналивного пароходства, которое в последующем стало уникальным речным предприятием в республике.