В Уфе открыли навигацию и провели парад нефтеналивного флота

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2018 год является юбилейным для башкирского флота.
Сюжеты: Фотофакт
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Сегодня, 27 апреля, в Уфе торжественно открыли навигацию 2018 года.
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Первое паровое судно на реке Белой появилось ровно 160 лет назад, а 70 лет назад в Уфе создали Башкирское управление уникального волжского нефтеналивного пароходства, которое в последующем стало уникальным речным предприятием в республике.
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Сегодня эту компанию знают под названием “БашВолгтанкер” и она – основной перевозчик нефтепродуктов Башкирии.
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Мероприятие завершилось праздничным концертом.
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