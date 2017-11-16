Гостранс Башкирии думает, как привлечь инвестиции в речной порт Агидель

Председатель комитета Тимур Мухаметьянов в ходе рабочей поездки посетил речной порт.

Гостранс Башкирии разрабатывает варианты развития речного порта Агидель. Рассмотриваются различные механизмы, в том числе с привлечением иностранных инвестиций.

Речной порт «Агидель» позволяет принимать суда грузоподъемностью до 10 000 т. класса «река-море» и максимальными габаритами, возможными для движения по Волго-Балтийскому водному пути. В составе порта возможно также и развитие таможенного терминала, что сделает его экспортно-импортным. Возможные объемы перевозки грузов оцениваются в 4,3 млн. тонн ежегодно.

В пресс-службе ведомства объяснили, что в перспективе новый портовый комплекс поможет восстановить существующую частично портовую инфраструктуру и развить транспортный коридор через стратегический «Уральский меридиан», обеспечить перевозки грузов к государствам Европы и Ближнего Востока. Водный путь в городе Агидель позволит длинномерным судам с заглублением около 5 м связать зону через судоходные реки европейской части России с Балтийским, Черным, Каспийским и Белым морями.

Как сообщили в гострансе, здесь планируется строительство железнодорожной ветки Уфа – Благовещенск – Бирск – Агидель – Нефтекамск – Амзя протяженностью 174 км. Этот проект поможет создать жд сообщение между нефтехимическим и промышленным кластером юга и центра республики с глубоководным портом в г.Агидель с возможностью перевалки и обработки до 30 млн. тонн груза в год.