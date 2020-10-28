С начала года судебные приставы взыскали более 234 миллионов рублей с алиментщиков

Судебные приставы внесли 2779 ограничений на пользование автотранспортом. Кроме того, были найдены 774 алиментщика, которые были переданы сотрудникам ФССП. Более 19 тысяч исполнительных производств было направлено на места работы плательщиков. За неуплату алиментов было возбуждено 2 193 дела об административных правонарушениях, а также 940 уголовных дел. Всего в пользу несовершеннолетних детей взыскали более 234,2 миллиона рублей.