С начала года судебные приставы взыскали более 234 миллионов рублей с алиментщиков

С начала года судебные приставы взыскали более 234 миллионов рублей с алиментщиков

Вчера, 12:05ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
С начала 2020 года управление федеральной службы судебных приставов Башкирии взыскало более 234 миллионов рублей задолженности по алиментам.

Судебные приставы внесли 2779 ограничений на пользование автотранспортом. Кроме того, были найдены 774 алиментщика, которые были переданы сотрудникам ФССП. Более 19 тысяч исполнительных производств было направлено на места работы плательщиков. За неуплату алиментов было возбуждено 2 193 дела об административных правонарушениях, а также 940 уголовных дел. Всего в пользу несовершеннолетних детей взыскали более 234,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее Ишимбайский городской суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который покусал судебного пристава, когда тот хотел доставил его в отдел за неуплату алиментов. Сотрудник ФССП попросил проследовать с ним, на что подсудимый отказался, ударил его и замахнулся ломом. Мужчине назначили условное наказание на 1 год и 6 месяцев.

Related news:
взыскание долгадолгиБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы