С начала года судебные приставы взыскали более 234 миллионов рублей с алиментщиков

С начала 2020 года управление федеральной службы судебных приставов Башкирии взыскало более 234 миллионов рублей задолженности по алиментам.

Судебные приставы внесли 2779 ограничений на пользование автотранспортом. Кроме того, были найдены 774 алиментщика, которые были переданы сотрудникам ФССП. Более 19 тысяч исполнительных производств было направлено на места работы плательщиков. За неуплату алиментов было возбуждено 2 193 дела об административных правонарушениях, а также 940 уголовных дел. Всего в пользу несовершеннолетних детей взыскали более 234,2 миллиона рублей. Напомним, ранее Ишимбайский городской суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который покусал судебного пристава, когда тот хотел доставил его в отдел за неуплату алиментов. Сотрудник ФССП попросил проследовать с ним, на что подсудимый отказался, ударил его и замахнулся ломом. Мужчине назначили условное наказание на 1 год и 6 месяцев.

