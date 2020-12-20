Обанкроченный «РегионСтройСервис» пытается взыскать с экс-гендиректора 150 млн рублей

Как следует из заявления, Ахметов на момент введения на предприятии процедуры конкурсного производства не выполнил обязательств по передаче материальных ценностей и бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации была выявлена недостача и остутствие подтверждения возникновения дебиторской задолженности.