Обанкроченный «РегионСтройСервис» пытается взыскать с экс-гендиректора 150 млн рублей

Обанкроченный «РегионСтройСервис» пытается взыскать с экс-гендиректора 150 млн рублей

Вчера, 14:37ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: pixabay.com
АО «РегионСтройКомплекс» намерено взыскать с бывшего гендиректора компании Олега Ахметова 150,3 миллиона рублей. Об этом заявил конкурсный управляющий Владимир Крючков.

Как следует из заявления, Ахметов на момент введения на предприятии процедуры конкурсного производства не выполнил обязательств по передаче материальных ценностей и бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации была выявлена недостача и остутствие подтверждения возникновения дебиторской задолженности.

Процедура наблюдения на АО «РегионСтройКомплекс» была введена в феврале 2018 года по требованию налоговой службы. По данным РБК-Уфа, на 17 декабря 2020 года общая сумма требований кредиторов и уполномоченных органов составляла 868,5 миллиона рублей.

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