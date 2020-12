В Башкирии за минувшие сутки еще один местный жители умер от коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, накануне оперштаб также сообщил, что подтверждено два летальных случая. Отметим, всего от коронавируса погибло 132 жителя Башкирии. Ранее глава Минздрава Башкирии Максим Забелин ответил на вопрос об окончании пандемии коронавируса в республике. По прогнозам медиков, мы должны перейти в нормальный рабочий ритм со второго полугодия.

