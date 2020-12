В Башкирии за минувшие сутки 165 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 18 231 человек.

От коронавируса выздоровели за минувшие сутки 269 человек. Общее количество переболевших коронавирусом составляет 14 431 человек. Напомним, ранее главный эпидемиолог Башкирии предупредил о необычном способе заражения коронавирусом. По словам Азата Мухаметзянова, на картонных поверхностях вирус может жить до 24 часов, на пластиковых и металлических — до трех-пяти дней. Поэтому с принятием подарков следует быть осторожнее.

