В СК Башкирии подтвердили возбуждение дела в отношении депутата Носкова

Следователи считают, что компания Андрея Носкова причинила ущерб бюджету Уфы в размере 117 млн рублей.

В Башкирии следователи подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении депутата горсовета Уфы, владельца строительной компании ПСК-6 Андрея Носкова. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «преднамеренное банкротство» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следователи считают, что в 2010 году Андрей Носков, который в то время руководил компанией ООО «Колорит», заключил с администрацией Уфы договор о развитии застроенной территории в Октябрьском районе города.

- В дальнейшем путем обмана подозреваемый безвозмездно приобрел права аренды на земельные участки и принял меры к прекращению финансово-хозяйственной деятельности (ООО «Колорит» - прим. ред), создав фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированным подозреваемому обществом с ограниченной ответственностью «ПСК № 6», - отмечается в сообщении следователей.

Компания «Колорит» была признана банкротом в августе этого года.

Ущерб, нанесенный бюджету Уфы, от действий Носкова оценивается в 117 млн руб.

Дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией МВД РБ.

Ранее корреспондент Медиакорсеть созвонился с Андреем Носком. Депутат признался, что информацией не владеет.

- Не знаю, не видел, дикость какая-то, - прокомментировал он.