Снос памятников, миллионы и Интерпол – чем известен депутат из Уфы Носков

Медиакорсеть собрала важные факты о самом скандальном депутате уфимского горсовета, которого объявили в международный розыск.

В ноябре этого года управление следственного комитета по республике Башкортостан возбудило уголовное дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве уфимской ООО «Колорит». Единственным подозреваемым следователи назвали крупного уфимского бизнесмена и по совместительству депутата городского совета Андрея Носкова, которому в октябре этого года Хамитов лично вручил звание заслуженного строителя республики.

По версии следствия, в 2010 году «Колорит» получил от администрации города право на развитие застроенных территорий в Октябрьском районе Уфы. Простыми словами, фирма должна была расселить частный сектор и возвести на его месте многоэтажки. Тогда Носков уже был депутатом Горсовета. Позже «Колориту» удалось получить право аренды на эти участки, как говорят в Следственном комитете сделано это было путём обмана. Дальше другая компания Носкова ПСК-6 подаёт в суд на «Колорит», в связи с невозможностью последнего платить по счетам, суд объявляет «Колорит» банкротом, как считают следователи, кредитная задолженность, послужившая поводом для банкротства, была фиктивной. Результатом реализованной схемы, стало строительство на этих участках четырёх многоэтажек, квартиры в которых были проданы, а Носков получил прибыль, при этом бюджет Уфы понёс убытки в размере 117 миллионов рублей. 13 декабря носков был объявлен в международный розыск.

Чем известен депутат Носков

Многих новость о возбуждении уголовного дела на Андрея Носкова, если не обрадовала, то заставила улыбнуться и вспомнить о справедливости. Это связанно со скандалами, участником которых в последнее время стал сам Носков и аффилированная с ним ПСК-6. Скандалы начались несколько лет назад, когда компания получила права на развитие нескольких перспективных участков в центре Уфы, жителей которых нужно было расселить. ПСК-6 столкнулся с привычной для всех застройщиков ситуацией, когда жильцы старых бараков отказываются отдавать аварийные дома в историческом центре в обмен на новые квартиры на окраине города, пытаясь выторговать как можно более выгодные условия. Когда переговоры с жильцами заходили в тупик, то фортуна поворачивалась к Носкову лицом, и дома случайно сгорали.

Ещё один скандальный случай произошёл в конце декабря 2016 года, когда компания Носкова снесла «Дом Кочкина» на улице Аксакова в Уфе, с которого предварительно в судебном порядке был снят статус памятника культуры. За год до этого рабочие уже пытались снести строение, но были задержаны приехавшими на место полицейскими, тогда компания была признана виновной в нарушении административного кодекса и была оштрафована на полмиллиона рублей. Чтобы завершить начатое и очистить территорию для нового жилого комплекса юристы ПСК-6 обратились в суд с заявлением, о том, что статус памятника был присвоен незаконно с использованием сфальсифицированных документов. Арбитражный суд в двух инстанциях в Уфе и Челябинске признал требование истцов законными и с «Доходного дома купца Кочкина» был снят статус памятника культуры. Примечательно, что наученные горьким опытом противостояния с активистами «Архзащиты» рабочие, приехали к дому в шесть часов утра, а к началу рабочего дня на месте здания остались лишь руины.

К скандалам можно отнести и заявление о намерении судиться с телеканалом ГТРК «Башкортостан» за показ сюжета об угрозах владельцу автосервиса, якобы поступивших от сотрудника компании Носкова, который требовал за сутки ликвидировать предприятие. Чем закончилось рассмотрение иска и был ли он вообще подан неизвестно, однако сюжет был все-таки удалён с сайта телекомпании.

Представители общественной организации «Город против» передали Андрею Носкову «тюремные принадлежности». Видео Видео: Стас Михайлов, youtube.ru

Земельный магнат и Черногория

После объявления в международный розыск, нам удалось поговорить с Андреем Носковым по телефону, он подтвердил, что действительно находится за границей.

- Сейчас я нахожусь на лечении за границей, и на момент возбуждения дела меня в России не было, так что следователи не предъявляли мне обвинения и о ходе уголовного дела я узнаю из СМИ, - сказал Носков, отказавшись при этом назвать страну пребывания.

Многие тут же сделали вывод, что Носков находится в Черногории, где, судя по декларации за 2016 года он владеет 43 объектами недвижимости, в том числе пятью домами, несколькими квартирами и даже участком дороги. Вообще, если говорить о декларации депутата Носкова, то она достаточно большая и включает в себя 116 объектов недвижимости, три автомобиля, вездеход и катер. Что касается официального дохода, то за 2016 год Андрей Носков заработал 76,3 млн рублей, если разделить эту сумму на количество рабочих дней в году, то получается, что депутат зарабатывал по 309 тысяч в день.

По данным «Спарк-Интерфакс» Андрей Носков является совладельцем 36 компаний, совокупная чистая прибыль которых по итогам 2016 года составила 124,6 млн рублей.

Депутатский статус

Статус депутата Горсовета Уфы во многом сыграл роль резонатора, и если бы Андрей Носков был обычным бизнесменом, то новость о возбуждении дела и объявлении в международный розыск, возможно прошла бы незамеченной. Однако статус депутата есть, и в связи с этим у Носкова имеются некоторые привилегии. Это, конечно, не неприкосновенность, как у избранников федерального уровня, но, чтобы провести обыск или арестовать муниципального депутата, нужно заручиться поддержкой прокурора. Что же касается остальных членов Горсовета, то они заняли выжидательную позицию и в официальном комментарии обратили внимание на презумпцию невиновности, напомнив всем, что признать виновным может только суд, поэтому вопрос о снятии с Носкова статуса депутата пока не стоит.

Вернётся ли Носков в Россию?

Вместе с информацией об объявлении в международный розыск, в целях обеспечения на имущество Андрея Носкова был наложен арест, так что терять ему есть что. Помимо этого, если депутат находится в Черногории, то из этой страны возможна экстрадиция, и за последние несколько лет в Россию оттуда доставили несколько человек, при этом не все они уже были осуждены, и имели лишь статус подозреваемых. Так или иначе, сам Носков заявил нашему корреспонденту, что как только закончит курс лечения, то обязательно вернётся в Россию и встретится со следователями.