В УФНС Башкирии рассказали, кто платит самый большой транспортный налог

В УФНС Башкирии рассказали, кто платит самый большой транспортный налог

Вчера, 08:41ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Самую крупную сумму транспортного налога платит владелица элитной иномарки BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED. Мощность двигателя этой машины составляет 642 лошадиные силы. Как сообщили в УФНС Башкирии, данным авто владеет девушка. Ей ежегодно приходится платить по 288 900 рублей.

Но это далеко не единственный по мощности автомобиль в городе. Чуть меньше платит владелец MERCEDES-BENZ S 65 AMG. Его двигатель имеет 630 лошадиных сил и отдает владелец по 283 500 рублей в год.

В налоговой службе отметили, что оба автомобиля имеют повышенный коэффициент исчисления транспортного налога, так как входят в список дорогостоящих – выше 3 миллионов рублей. По состоянию на 2019 год в Башкирии насчитывается 2,4 тысяч автомобилей дороже этой суммы. Всего за прошлый год граждане, имеющие дорогостоящие автомобили, отдали налог за в размере около 55 миллионов рублей.

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