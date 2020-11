В УФНС Башкирии рассказали, кто платит самый большой транспортный налог

Самую крупную сумму транспортного налога платит владелица элитной иномарки BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED. Мощность двигателя этой машины составляет 642 лошадиные силы. Как сообщили в УФНС Башкирии, данным авто владеет девушка. Ей ежегодно приходится платить по 288 900 рублей.

Но это далеко не единственный по мощности автомобиль в городе. Чуть меньше платит владелец MERCEDES-BENZ S 65 AMG. Его двигатель имеет 630 лошадиных сил и отдает владелец по 283 500 рублей в год. В налоговой службе отметили, что оба автомобиля имеют повышенный коэффициент исчисления транспортного налога, так как входят в список дорогостоящих – выше 3 миллионов рублей. По состоянию на 2019 год в Башкирии насчитывается 2,4 тысяч автомобилей дороже этой суммы. Всего за прошлый год граждане, имеющие дорогостоящие автомобили, отдали налог за в размере около 55 миллионов рублей.

