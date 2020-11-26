В УФНС Башкирии рассказали, кто платит самый большой транспортный налог

В налоговой службе отметили, что оба автомобиля имеют повышенный коэффициент исчисления транспортного налога, так как входят в список дорогостоящих – выше 3 миллионов рублей. По состоянию на 2019 год в Башкирии насчитывается 2,4 тысяч автомобилей дороже этой суммы. Всего за прошлый год граждане, имеющие дорогостоящие автомобили, отдали налог за в размере около 55 миллионов рублей.