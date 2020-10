Директор «Башкирской зерновой компании» предстанет перед судом за уход от налогов

Следствие завершило расследование уголовного дела и направило его в суд.

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Башкирская зерновая компания» по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должны оплачиваться налоги, сборы, страховые взносы. По версии следствия, директор БЗК с июня по сентябрь 2019 года, зная о том, что расчетные счета компании заблокированы налоговой из-за долга более чем в 7,5 млн рублей, попросил контрагента перечислять средства за ранее оказанные услуги на счета иных фирм, с которыми была связана БЗК. Таким образом, в обход заблокированных счетов были произведены расчеты на общую сумму свыше 31 млн рублей. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн рублей. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, уголовное дело направлено в суд для назначения директору судебного штрафа. По данным «Коммерсантъ-Уфа», в отношении управляющей компании БЗК в арбитражный суд было подано заявление о несостоятельности. Сбербанк оценивал требования к должнику в 211 млн рублей.

