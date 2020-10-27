Директор «Башкирской зерновой компании» предстанет перед судом за уход от налогов

Директор «Башкирской зерновой компании» предстанет перед судом за уход от налогов

Вчера, 19:26ОбществоВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Следствие завершило расследование уголовного дела и направило его в суд.

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Башкирская зерновая компания» по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должны оплачиваться налоги, сборы, страховые взносы.

По версии следствия, директор БЗК с июня по сентябрь 2019 года, зная о том, что расчетные счета компании заблокированы налоговой из-за долга более чем в 7,5 млн рублей, попросил контрагента перечислять средства за ранее оказанные услуги на счета иных фирм, с которыми была связана БЗК.

Таким образом, в обход заблокированных счетов были произведены расчеты на общую сумму свыше 31 млн рублей. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн рублей.

В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, уголовное дело направлено в суд для назначения директору судебного штрафа.

По данным «Коммерсантъ-Уфа», в отношении управляющей компании БЗК в арбитражный суд было подано заявление о несостоятельности. Сбербанк оценивал требования к должнику в 211 млн рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы