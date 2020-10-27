Директор «Башкирской зерновой компании» предстанет перед судом за уход от налогов

По версии следствия, директор БЗК с июня по сентябрь 2019 года, зная о том, что расчетные счета компании заблокированы налоговой из-за долга более чем в 7,5 млн рублей, попросил контрагента перечислять средства за ранее оказанные услуги на счета иных фирм, с которыми была связана БЗК.