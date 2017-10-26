Он слабоват как мужчина: Как в Уфе прошла премьера «Матильды»

Репортаж с первого показа скандального фильма Алексея Учителя в Уфе.

Ажиотаж вокруг новой ленты режиссёра Алексея Учителя начался весной этого года, за восемь месяцев до выхода картины на экраны. Основным противником ленты выступила депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Именно она создала киноленте о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской небывалую доселе рекламу, помогали ей в этом фанатики, отправлявшие в кинотеатры письма с угрозами. Взять к примеру Дениса Мурашова, пытавшегося поджечь кинотеатр в Екатеринбурге. Несмотря на многочисленные заявления депутатши и сотни писем, отправленных ею в разные органы исполнительной власти, Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение. Сегодня, 26 октября, по всей России прошли первые киносеансы, мы не могли пропустить премьеру и отправились на самый первый показ «Матильды» в Уфе.

Синим цветом выделены забронированные места.

Самый ранний показ ленты в Уфе начался в 10:15 в кинотеатре, находящемся в одном из торговых комплексов города. Так как сам ТЦ начинает свою работу лишь за 15 минут до сеанса, и в фойе кинотеатра зрителей начали пускать вместе со всеми посетителями комплекса. Задержка позволила осмотреться. Отделить из толпы продавцов и покупателей людей, пришедших смотреть «Матильду», было невозможно, но зато одна из работников ТЦ подсказала, что полиция на входе дежурит не всегда.

- А там что, полиция? Что-то случилось? - ответила на наш вопрос о присутствии на входе полицейского одна из продавцов, - никогда такого не было...

Коротко объяснив ей, что, скорее всего, повышенные меры безопасности связаны с премьерой фильма, пытаемся найти поблизости нодовцев, накануне обещавших выставить у кинотеатров одиночные пикеты, но таковых не оказалось.

- Просто стоим греемся, - отвечает мужчина, стоящий рядом с полицейским у входа в торговый центр, вопрос о повышенных мерах безопасности ему явно не понравился.

Попытка объяснить ему, что забота о посетителях это хорошо, и стесняться этого не надо, успехом не увенчалась, но после этого он превратился в персональную тень нашего корреспондента.

Ажиотажа в кинотеатре не было, небольшая очередь в единственную работающую кассу состояла из зрителей с детьми, пришедших посмотреть очередной отечественный мультфильм про богатырей.

Перед входом в зал я оказался единственным, кого осмотрел охранник с металлоискателем, получивший указание от моей персональной тени. Никого до меня не осматривали, более того, охранник появился, когда часть зрителей уже прошла в зал. У остальных залов таких мер безопасности не было.

- Я пришла поддержать Учителя, считаю, что никто не имеет права вмешиваться в культуру, чтобы то ни было, - книги, спектакли или киноленты. Я сама 40 лет в культуре проработала, знаю, о чем говорю, - перед фильмом рассказала нам 70-летняя зрительница, всю жизнь проработавшая библиотекарем.

Сам показ прошёл без каких-либо эксцессов, изредка хлопала дверь в зал, видимо, персонал заходил проверить, всё ли в порядке. В течение всего фильма зрители молчали, как будто боялись пропустить что-то интересное.

Уже после фильма удалось снова поговорить с бывшей работницей библиотеки, которая охарактеризовала фильм как «нормальный».

- Нормальный фильм, в принципе именно то, чего я ждала. Каких-то поводов цепляться не вижу. Скорее всего придирки политиков - это попытка набрать очки, в политику лезть не хочу, - без восторга рассказала пенсионерка. - Единственное, на что обратила внимание, это то, что Николай II не был волевым человеком, слабоват он как мужчина, но об этом во всех учебниках пишут.