В Уфе от показа фильма «Матильда» отказался только один кинотеатр

Все другие кинотеатры сообщили, что морально готовы к демонстрации скандальной киноленты Алексея Учителя и рассчитывают на свои службы безопасности.

В четверг, 26 октября, в кинотеатрах страны стартует прокат нового кинофильма Алексея Учителя «Матильда», страсти вокруг которого разгорелись задолго до начала его показа.

Напомним, в основу фильма положена история любви молодого наследника российского престола Николая (в дальнейшем императора Николая II) и легендарной артистки балета Матильды Кшесинской. Противники показа киноленты, включая заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ью Поклонскую, требовали запрета фильма, который, по их мнению, порочит честь последнего российского императора.

Как показал опрос уфимских кинопрокатчиков, проведенный в середине сентября, на тот момент окончательное решение о показе «Матильды» принял только кинотеатр «Мегаполис, остальные отказались от проката скандального фильма либо пребывали пока в раздумьях.

- Мало-мальски каждый кинотеатр может обеспечить усиленную охрану и безопасность гостей в самом кинокомплексе, но никто не спасёт от психа с грузовиком с горючим как в Екатеринбурге, никто не защитит полотно экранов от лезвия или тухлого помидора, брошенного во время сеанса с задних рядов. Со всеми этими последствиями кинотеатры остаются один на один, - так ранее, в ходе обсуждения этой темы, объяснила позицию кинопрокатчиков представитель одной из киносетей.

В середине октября сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» известила о том, что также готова к кинопрокату «Матильды». Как следует из официального пресс-релиза, данное решение было принято после того, как стражи порядка провели комплекс мероприятий для обеспечения безопасности зрителей.

И вот буквально в канун показа спорной киноленты стало известно, что на ее демонстрацию решились еще несколько кинотеатров, действующих в башкирской столице. Помимо «Мегаполиса» и «Синема Парка», «Матильда» появилась на афишах кинотеатров «Кинопростор», «КиноMAX», «Синема 5», «Родина».

Известно, что еще в сентябре министр культуры России Владимир Мединский обратился к главе федерального МВД Владимиру Колокольцеву с официальным письмом, попросив обеспечить безопасность и пресечь возможные провокации в ходе предстоящего показа художественного фильма «Матильда». При этом, как сообщили Медиакорсети в пресс-службе МВД по РБ, никаких особых мер безопасности 26 октября в местах демонстрации кинофильма «Матильда» полиция применять не планирует.

- Данный вопрос в компетенции руководства кинотеатров. Насколько нам известно, никаких обращений об усилении мер безопасности в связи с показом «Матильды» пока не поступало, - сообщил представитель пресс-службы МВД по РБ.

- Все вопросы, связанные с демонстрацией этого фильма, мы решаем в рабочем порядке, - рассказала Медиакорсети директор кинотеатра «Родина» Татьяна Разина. – Мы рассчитываем на свою службу охраны, которая вполне компетентна для решения данного вопроса. Если вдруг возникнут какие-либо эксцессы, они будут пресечены на корню.

- У нас при входе в кинотеатр и прежде стояла «рамка», посетителей просили показать содержимое сумок, а крупные пакеты сдавались в камеру хранения. В дни показа «Матильды» все будет также, - уточнил в разговоре с корреспондентом Медиакорсети руководитель отдела маркетинга и рекламы кинокомплекса «Мегаполис» Андрей Черепков.

До последнего не публиковали расписание на 26 октября на сайте кинотеатра «Искра IMAX». Однако, как выяснилось, решение о показе «Матильды» там приняли положительное.

- Да, мы пускаем в прокат «Матильду», расписание будет либо сегодня вечером, либо завтра утром, - сообщила представитель киносети "Планета Кино" Алия Дашкина.

В итоге оказалось, что не связываться со скандальным фильмом решили только владельцы кинотеатра «Ультра Синема».

- Наш кинотеатр отказался от показа фильма «Матильда» из соображений безопасности, - сообщил Медиакорсети маркетолог кинотеатра Ростислав Размахнин.