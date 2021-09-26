Центр управления Башкирией стал лучшим IT-проектом на форуме информатизации регионов

Центр управления Башкирией стал лучшим IT-проектом на форуме информатизации регионов
Центр управления Башкирией стал лучшим IT-проектом на форуме информатизации регионов
Сегодня, 15:24ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
ЦУР был признан победителем в конкурсе IT-проектов на IX Всероссийском форуме региональной информатизации.

Проект «Центр управления Республикой Башкортостан» стал лучшим в номинации «Государственное и муниципальное управление: ситуационные центры и центры принятия решения» IX Всероссийского конкурса региональной информатизации.

Второе место занял «Ситуационный центр управления здравоохранением Красноярского края», третье — «Центр мониторинга готовности органов государственной власти Ростовской области к цифровой трансформации», всего на конкурс была подана 251 заявка.

Напомним, ЦУР начал работать 19 ноября 2020 года. Это цифровая платформа, где должны быть представлены каждая из сфер жизнедеятельности региона и их текущие проблемы. В рамках этого проекта над решением проблем должны работать представители региональных министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений администрации Главы РБ и правительственных департаментов. Предполагается, что это позволит перейти от точечного решения отдельных проблем к комплексному подходу. Ранее Mkset подробно рассказывал о том, как функционирует ЦУР и зачем он понадобился властям Башкирии.

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