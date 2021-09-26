Центр управления Башкирией стал лучшим IT-проектом на форуме информатизации регионов

Напомним, ЦУР начал работать 19 ноября 2020 года. Это цифровая платформа, где должны быть представлены каждая из сфер жизнедеятельности региона и их текущие проблемы. В рамках этого проекта над решением проблем должны работать представители региональных министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений администрации Главы РБ и правительственных департаментов. Предполагается, что это позволит перейти от точечного решения отдельных проблем к комплексному подходу. Ранее Mkset подробно рассказывал о том, как функционирует ЦУР и зачем он понадобился властям Башкирии.