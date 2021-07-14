В Башкирии Центр управления республикой снабдят охраной почти на 3 миллиона рублей

Из аукциона, который размещен на сайте госзакупок ГКУ РБ ХОЗУ или «Хозяйственным управлением» следует, что для Центра управления республики ищут подрядную организацию для его охраны. В ЦУРе планируют оборудовать шесть постов охраны, на четырех постов у охранников предполагается наличие огнестрельного оружия, а также наручников и резиновых дубинок.