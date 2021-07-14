В Башкирии Центр управления республикой снабдят охраной почти на 3 миллиона рублей

В Башкирии Центр управления республикой снабдят охраной почти на 3 миллиона рублей
В Башкирии Центр управления республикой снабдят охраной почти на 3 миллиона рублей
14 июля, 10:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Безопасность нового центра оплатит бюджет Башкирии.

Из аукциона, который размещен на сайте госзакупок ГКУ РБ ХОЗУ или «Хозяйственным управлением» следует, что для Центра управления республики ищут подрядную организацию для его охраны. В ЦУРе планируют оборудовать шесть постов охраны, на четырех постов у охранников предполагается наличие огнестрельного оружия, а также наручников и резиновых дубинок.

Предполагается, что компания должна экипировать сотрудников охраны не только формой с отличительными знаками, а дополнительно фонарями, ручными металлодетекторами и свистками. Охрана на объекте должна будет осуществляться круглосуточно.

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