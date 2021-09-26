Плюс 377, минус 19: в Башкирии число больных коронавирусом превысило 65 тысяч человек

Плюс 377, минус 19: в Башкирии число больных коронавирусом превысило 65 тысяч человек
Плюс 377, минус 19: в Башкирии число больных коронавирусом превысило 65 тысяч человек
Сегодня, 13:38ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Актуальные данные предоставил оперативный штаб РБ по борьбе с коронавирусом.

Согласно оперативным данным, за минувшие сутки официально зафиксировано 377 новых больных covid-19. Таким образом общее число инфицированных за все время пандемии в регионе составляет 65310 человек.

За сутки выздоровело 74 человека, общее число успешно перенесших опасную болезнь составляет 56635 человек.

При этом оперштаб сообщает о 19 смертельных случаях от коронавируса. Отметим, что количество заболевших в регионе растет в течение всего сентября, а объем смертей в ежедневных сводках уже месяц не спускается ниже 13 случаев в день.

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом в России волнообразно растет с конца июня. Эксперты отмечают большое число смертей и полное пренебрежение населения по отношению к мерам безопасности. Растет число сообщений о закрытых на карантин школах по всей России, в Башкирии школьники также частично переходят на удаленный режим работы.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
Материалы по теме:
здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы