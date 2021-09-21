В Башкирии на карантин отправили 1825 детей из-за контактов с больными коронавирусом

В настоящее время на карантине в Башкирии находятся 1825 детей из-за контакта или нахождения в одном помещении с больными коронавирусом. Речь идет как о школах, так и о дошкольных заведениях, где были подтверждены факты заражения. Об этом сообщил руководитель Минздрава РБ Максим Забелин.
По его словам, 99 детей лечатся стационарно, 244 — находятся на амбулаторном лечении. Министр призвал жителей республики соблюдать меры безопасности и защиты, разработанные во время пандемии.
Напомним, по данным министра образования РБ Айбулата Хажина, в Башкирии от коронавируса вакцинировали 84% педагогов школ, но показатели разнятся по районам и колеблются в диапазоне от 50% до 100%. Кроме того, трудно говорить о максимальной защищенности учителей из-за того, что растет заболеваемость ОРВИ среди учащихся.
Добавим, что эксперты говорили о наступлении в России новой волны коронавируса этой осенью. При этом по стране отмечается рекордная смертность от covid-19.