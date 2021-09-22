Врач-инфекционист рассказал о необходимых анализах после коронавируса

Врач-инфекционист рассказал о необходимых анализах после коронавируса
Врач-инфекционист рассказал о необходимых анализах после коронавируса
Вчера, 22:10ОбществоФото: pixabay.com
По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Поздняка, переболевшим коронавирусом необходимо сдать ряд анализов. Поскольку у части выздоровевших пациентов могут быть долгосрочные последствия, даже если не было симптомов при самом заболевании.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на слова эксперта, после коронавируса могут наблюдаться самые разные симптомы, поскольку вирус в первую очередь атакует, в том числе, клетки эндотелия внутри сосудов. Когда они повреждаются, усиливается образование тромбов. А поскольку сосуды присутствуют во всем организме, сосудистые нарушения могут возникнуть в любом месте.

Анализы лучше сдать спустя четыре-шесть недель после того, как появились симптомы COVID-19, но состояние пациента не улучшается. Или при возникновении рецидива проявились новые симптомы. Все исследования должны контролировать специалисты.

В базовом наборе - общий анализ крови, мочи, биохимия крови и биохимические показатели, которые должны определить наличие или отсутствие патологических изменений в печени. Также, в исследовании нуждается мочевина, креатинин и Д-димер.

В то же время, по мнению врача, проверка всех показателей не имеет смысла, если отсутствуют клинические проявления и серьезная фоновая патология.

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