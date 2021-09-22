Мэр Уфы Сергей Греков прошел ревакцинацию от коронавируса

Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что коронавирус не дремлет и потому решил пройти ревакцинацию. Об этом градоначальник сообщил сегодня в социальных сетях. Так, по словам Грекова первый раз он вакцинировался еще в феврале этого года, однако уже в июне по результатам анализа в крови было обнаружено малое количество антител.
Отмечается, что в этот раз привился Греков однокомпонентной вакциной Спутник Лайт и отметил, что лично он ей доверяет.
— Привился Спутником Лайт. Это хорошая отечественная вакцина, которой я доверяю, — пишет мэр Уфы.
Напомним, что Греков в конце июня заявлял о своем желании ревакцинироваться перед «Всемирной Фольклориадой», несмотря на заверение главы Башкирии о том, что завести коронавирус в ходе мероприятия невозможно.