Мэр Уфы Сергей Греков прошел ревакцинацию от коронавируса

Мэр Уфы Сергей Греков прошел ревакцинацию от коронавируса
Мэр Уфы Сергей Греков прошел ревакцинацию от коронавируса
Сегодня, 15:39Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: vk.com
Привился мэр однокомпонентной вакциной Спутник Лайт.

Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что коронавирус не дремлет и потому решил пройти ревакцинацию. Об этом градоначальник сообщил сегодня в социальных сетях. Так, по словам Грекова первый раз он вакцинировался еще в феврале этого года, однако уже в июне по результатам анализа в крови было обнаружено малое количество антител.

Отмечается, что в этот раз привился Греков однокомпонентной вакциной Спутник Лайт и отметил, что лично он ей доверяет.

— Привился Спутником Лайт. Это хорошая отечественная вакцина, которой я доверяю, — пишет мэр Уфы.

Напомним, что Греков в конце июня заявлял о своем желании ревакцинироваться перед «Всемирной Фольклориадой», несмотря на заверение главы Башкирии о том, что завести коронавирус в ходе мероприятия невозможно.

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