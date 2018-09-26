Похолодало: в Башкирию придут дожди

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Похоже, что «бабье лето» закончилось.
Синоптики Башгидромета отмечают грядущее похолодание – температура воздуха как ночью, так и днем значительно снизится, также в регион придут затяжные дожди. Температура воздуха ночью составит +8,+13 градусов, в горных районах до +3 градусов, днем столбик термометра поднимется до +14,+19 градусов.
Таким образом, «бабье лето» в Башкирии пошло на убыль: уже через неделю-другую ночная температура воздуха покажет нулевую отметку.
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