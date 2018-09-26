Похолодало: в Башкирию придут дожди

Синоптики Башгидромета отмечают грядущее похолодание – температура воздуха как ночью, так и днем значительно снизится, также в регион придут затяжные дожди. Температура воздуха ночью составит +8,+13 градусов, в горных районах до +3 градусов, днем столбик термометра поднимется до +14,+19 градусов.