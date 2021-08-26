Для строительства межвузовского студенческого кампуса в Уфе снесут здание БашГУ

Для строительства межвузовского студенческого кампуса в Уфе снесут здание БашГУ
Для строительства межвузовского студенческого кампуса в Уфе снесут здание БашГУ
Вчера, 13:21ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 2gis.ru
Под снос пойдёт старый корпус университета.

В Уфе снесут одно из зданий Башкирского государственного университета. На его месте построят межвузовский студенческий кампус, заявил на оперативном совещании в правительстве руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Власти приняли решение демонтировать здание вуза на пересечении улиц Тукаева и Карла Маркса. По словам Сидякина, это задрапированный корпус, который в прошлом был заводом имени Кирова.

Строительство кампуса в Уфе планируют завершить до 2025 года. Создание учреждения оценивается в 18 млрд рублей: 10 млрд республика получит в качестве федерального гранта, а где возьмут остальные 8 млрд, пока неизвестно.

Напомним, накануне Минобрнауки России одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Здание построят в центре столицы, рядом с УГАТУ и БашГУ. Кампус будет включать в себя общежитие для студентов и преподавателей, лаборатории, спортивные и культурные объекты, и, самое главное, технопарк IQ-парк со статусом «Сколково». На строительство технопарка высоких технологий потратят 250 млн рублей.

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