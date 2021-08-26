Для строительства межвузовского студенческого кампуса в Уфе снесут здание БашГУ

Напомним, накануне Минобрнауки России одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Здание построят в центре столицы, рядом с УГАТУ и БашГУ. Кампус будет включать в себя общежитие для студентов и преподавателей, лаборатории, спортивные и культурные объекты, и, самое главное, технопарк IQ-парк со статусом «Сколково». На строительство технопарка высоких технологий потратят 250 млн рублей.