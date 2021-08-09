В Уфе открыт конкурс на проектирование межвузовского кампуса за 7 миллионов рублей

В Уфе открыт конкурс на проектирование межвузовского кампуса за 7 миллионов рублей
В Уфе открыт конкурс на проектирование межвузовского кампуса за 7 миллионов рублей
Вчера, 15:05ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Ищет подрядчика проект, финансирование которого на днях глава Башкирии обсуждал с Путиным.

На портале госзакупок появилась информация о том, что главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы ищет проектировщика участка земли, на котором планируют возвести межвузовский студенческий кампус в Уфе.

Заказчику нужен проект планировки и проект межевания территории от проектируемых улиц в Кировском районе башкирской столицы до улицы Набережной и Генерала-Губернатора Перовского. Также территорию будут ограничивать улица Заки Валиди, Карла Маркса, Тукаева и Местные Дубнячки. Начальная максимальная цена контракта, выше которой уже не предложить, составляет 7,4 млн рублей.

Однако исходя из контракта, в пределах лимитов на 2021-2022 года, оплату работ по проектировке оплатит городской бюджет. Видимо с главой государства у Радия Хабирова речь шла о финансировании проекта на других этапах его реализации.

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