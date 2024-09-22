«Кошмар какой-то». Огромное огненное зарево напугало уфимцев

Posted 22 сентября, 05:41
Published 22 сентября, 05:41
Modified 22 сентября, 05:43
Updated 22 сентября, 05:43
Со слов автора, сняты кадры пожара в посёлке 8 марта — «на повороте улицы Надежды, рядом с аэродромом». Подходить близко к дому оператор не рискнул, однако на записи можно услышать характерный треск и увидеть огромное огненное зарево.
— Около двух ночи загорелся. Я после двух сразу проснулась, думала, кошмар какой-то, — описала увиденное уфимка, ставшая очевидцем случившегося.
Официальной информации о пострадавших пока не было — экстренные службы на момент публикации о происшествии не отчитывались.
Ранее Mkset сообщал о пожаре с трагическим исходом, случившемся на бульваре Хадии Давлетшиной в Уфе.