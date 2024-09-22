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Posted 22 сентября, 05:41

Published 22 сентября, 05:41

Modified 22 сентября, 05:43

Updated 22 сентября, 05:43

Уфимцев напугало огненное зарево

«Кошмар какой-то». Огромное огненное зарево напугало уфимцев

22 сентября 2024, 05:41
Фото: соцсети

Уфимцев напугало огненное зарево

В уфимском Забелье ночью воскресенья, 22 сентября, полыхал жилой дом — сообщают в местных Telegram-каналах очевидцы.

Со слов автора, сняты кадры пожара в посёлке 8 марта — «на повороте улицы Надежды, рядом с аэродромом». Подходить близко к дому оператор не рискнул, однако на записи можно услышать характерный треск и увидеть огромное огненное зарево.

— Около двух ночи загорелся. Я после двух сразу проснулась, думала, кошмар какой-то, — описала увиденное уфимка, ставшая очевидцем случившегося.

Официальной информации о пострадавших пока не было — экстренные службы на момент публикации о происшествии не отчитывались.

Видео: соцсети.

Ранее Mkset сообщал о пожаре с трагическим исходом, случившемся на бульваре Хадии Давлетшиной в Уфе.

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