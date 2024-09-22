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Posted 22 сентября, 04:38

Published 22 сентября, 04:38

Modified 22 сентября, 04:40

Updated 22 сентября, 04:40

Жителям Башкирии пора доставать зимние куртки

Жителям Башкирии пора доставать зимние куртки

22 сентября 2024, 04:38
Фото: 1MI
Если верить данным башкортостанских синоптиков, погода в Республике испортится вмиг.

Как гласит прогноз регионального Росгидрометцентра, новая рабочая неделя — с 23 сентября — начнётся с ночных дождей, день же выдастся без существенных осадков. Синоптики обещают в предпоследний понедельник сентября умеренный ветер и ночные заморозки до -5°C… 0°C, однако на большей части Республики ожидается температура воздуха не ниже +5°C. Днём столбики термометров обещают быть не выше +9°C… +14°C.

Вторник, 24 сентября, пройдёт без дождей, ветер — слабый. Температурный прогноз синоптиков остался аналогичным данному на понедельник.

Когда в Уфе включат отопление
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Ранее Mkset рассказывал о том, когда следует ожидать начала нового отопительного сезона в Республике Башкортостан.

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