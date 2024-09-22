Жителям Башкирии пора доставать зимние куртки

Как гласит прогноз регионального Росгидрометцентра, новая рабочая неделя — с 23 сентября — начнётся с ночных дождей, день же выдастся без существенных осадков. Синоптики обещают в предпоследний понедельник сентября умеренный ветер и ночные заморозки до -5°C… 0°C, однако на большей части Республики ожидается температура воздуха не ниже +5°C. Днём столбики термометров обещают быть не выше +9°C… +14°C.