Жителям Башкирии пора доставать зимние куртки

Posted 22 сентября, 04:38
Published 22 сентября, 04:38
Modified 22 сентября, 04:40
Updated 22 сентября, 04:40
Как гласит прогноз регионального Росгидрометцентра, новая рабочая неделя — с 23 сентября — начнётся с ночных дождей, день же выдастся без существенных осадков. Синоптики обещают в предпоследний понедельник сентября умеренный ветер и ночные заморозки до -5°C… 0°C, однако на большей части Республики ожидается температура воздуха не ниже +5°C. Днём столбики термометров обещают быть не выше +9°C… +14°C.
Вторник, 24 сентября, пройдёт без дождей, ветер — слабый. Температурный прогноз синоптиков остался аналогичным данному на понедельник.
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