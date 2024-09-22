Уфимец заживо сгорел в квартире

Posted 22 сентября, 05:29
Published 22 сентября, 05:29
Modified 22 сентября, 05:31
Updated 22 сентября, 05:31
Несчастный случай произошёл утром воскресенья, 22 сентября. В службу «112» поступил звонок о том, что из квартиры на 9 этаже жилого дома валит густой чёрный дым — из-за него жители жилплощадей выше не могли покинуть дома.
Прибывшие на место огнеборцы вызволили шестерых жильцов из ловушки, другая группа спасателей тем временем приступила к ликвидации пожара. Единственного находившегося в горящей квартире мужчину в тяжёлом состоянии вынесли к медикам. Несмотря на усилия врачей, спасти уфимца не удалось — бригада скорой констатировала смерть ещё до того, как подъехала к больнице.
Что именно привело к пожару — пытаются выяснить.
Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой мужчина едва не сжёг заживо свою жену, пытаясь растопить баню бензином.