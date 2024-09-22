Уфимец заживо сгорел в квартире

Прибывшие на место огнеборцы вызволили шестерых жильцов из ловушки, другая группа спасателей тем временем приступила к ликвидации пожара. Единственного находившегося в горящей квартире мужчину в тяжёлом состоянии вынесли к медикам. Несмотря на усилия врачей, спасти уфимца не удалось — бригада скорой констатировала смерть ещё до того, как подъехала к больнице.