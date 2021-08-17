Минобрнауки России профинансирует проект студенческого кампуса в Башкирии

Министерство образования одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Его строительство на 60% будет профинансировано из федерального бюджета.
- Сегодняшнее решение Правительства Российской Федерации является одним из важнейших достижений высшей школы и науки Республики Башкортостан за последние десятилетия, – прокомментировал новость на своей странице в социальных сетях Радий Хабиров.
Известно, что студенческий кампус будет располагаться в центре города, недалеко от корпусов УГАТУ и БашГУ. На территории кампуса, как отмечает глава республики, будут располагаться студенческие общежития, лаборатории, спортивные и культурны объекты, а также технопарк IQ-парк Сколково, на строительство которого из бюджета республики хотели выделить 250 миллионов рублей.
Так, уфимский проект выбрали наряду с такими городами, как Томск, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург и Москва. Всего в Минобрнауки поступило 27 заявок.
Напомним, что во время рабочей поезди президента России Владимира Путина в Челябинскую область и Башкирию Радий Хабиров просил поддержать строительства кампуса.