Минобрнауки России профинансирует проект студенческого кампуса в Башкирии

Минобрнауки России профинансирует проект студенческого кампуса в Башкирии
Минобрнауки России профинансирует проект студенческого кампуса в Башкирии
Вчера, 15:25ОбществоЭлина СайфрановаФото: Радий Хабиров // ВКонтакте
В кампус будут входить студенческие общежития, лаборатории, спортивные и культурны объекты.

Министерство образования одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Его строительство на 60% будет профинансировано из федерального бюджета.

- Сегодняшнее решение Правительства Российской Федерации является одним из важнейших достижений высшей школы и науки Республики Башкортостан за последние десятилетия, – прокомментировал новость на своей странице в социальных сетях Радий Хабиров.

Известно, что студенческий кампус будет располагаться в центре города, недалеко от корпусов УГАТУ и БашГУ. На территории кампуса, как отмечает глава республики, будут располагаться студенческие общежития, лаборатории, спортивные и культурны объекты, а также технопарк IQ-парк Сколково, на строительство которого из бюджета республики хотели выделить 250 миллионов рублей.

Фото:Радий Хабиров // ВКонтакте

Так, уфимский проект выбрали наряду с такими городами, как Томск, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург и Москва. Всего в Минобрнауки поступило 27 заявок.

Напомним, что во время рабочей поезди президента России Владимира Путина в Челябинскую область и Башкирию Радий Хабиров просил поддержать строительства кампуса.

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