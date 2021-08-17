Минобрнауки России профинансирует проект студенческого кампуса в Башкирии

Известно, что студенческий кампус будет располагаться в центре города, недалеко от корпусов УГАТУ и БашГУ. На территории кампуса, как отмечает глава республики, будут располагаться студенческие общежития, лаборатории, спортивные и культурны объекты, а также технопарк IQ-парк Сколково, на строительство которого из бюджета республики хотели выделить 250 миллионов рублей.