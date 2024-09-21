Когда в Уфе включат отопление

Posted 21 сентября, 18:08
Published 21 сентября, 18:08
Modified 21 сентября, 18:10
Updated 21 сентября, 18:10
В минувший отопительный сезон властей региона было, за что ругать. В апреле 2024 года довольно быстро наступила тёплая погода — также внезапно летняя жара уже в мае сменилась холодами и снегопадами, однако отопление в домах к этому моменту уже успели выключить. Горожане массово стали засыпать чиновников жалобами и просьбами вернуть тепло, однако сделать, с их слов, это было уже невозможно — сразу после отключения трубы стали готовить к следующему сезону.
Учитывая ошибки властей в прошлом сезоне, жители Республики стали заранее обращаться к чиновникам по теме отопления. Так, местные СМИ писали, что первые жалобы на ресурсах высокопоставленных лиц были связаны с детскими садами.
Отметим, что старт отопительного сезона в российских регионах чаще всего приходится на конец сентября — начало октября. Точная дата, согласно требованиям законодательства, зависит от среднесуточной температуры — на протяжении пяти дней подряд она должна быть не выше +8°C.
Если верить сервису «Яндекс Погода», в Башкирии ниже этого показателя столбики термометров окажутся уже в первую неделю октября, потепления после этого не предвидится. Таким образом, дать отопление в Республике могут уже в начале второй рабочей недели месяца.
Запуск отопления в Башкирии и в целом по России устроен так, что тепло в здания дают поэтапно. Первыми к отоплению подключают социальные объекты — школы, больницы, детские сады и другие. После них — жилые дома, последними же тепло получат остальные учреждения. В целом задержки между подключением упомянутых абонентов не превышают пары дней.
Чиновники Башкирии на своих ресурсах активно отчитываются о том, как регион готовится к отопительному сезону. В целом, если верить публикациям властей, идёт всё довольно гладко, а так ли это на самом деле — проверять придётся уже абонентам на себе с наступлением холодов.
Так или иначе, все города и сёла Республики прошли необходимые проверки и получили паспорта готовности к отопительному сезону 2024/25.
Заммэра Уфы Сергей Кожевников отмечал, что всего в Уфе отопление должны получить более 5,5 тысяч многоквартирных домов.
С 2019 года в Башкирии за отопление платят по схеме «1/8». В минувшем отопительном сезоне большая часть муниципалитетов — 38 городов и районов — начала рассылать квинтации в октябре. Ещё 21 муниципалитет отправил первые платёжки ещё в сентябре. Закончилась рассылка квитанций в мае и апреле соответственно.
Отметим, что в домах, где не установлен общедомовой прибор учёта, размер платы за отопление зависит от норм потребления теплоресурса.
— В таких жилых домах количество месяцев отопительного периода принято считать равным восьми календарным месяцам, — гласит памятка МинЖКХ Башкирии.
Чтобы уменьшить головную боль от постоянно растущих сумм за отопление в квитанциях, можно прибегнуть к нескольким полезным в зимний период лайфхакам.
При переплате за услуги ЖКХ необходимо обращаться в офисы МФЦ. Кроме того, за перерасчётом можно пойти к управляющей компании, снабжающей организации и товарищество собственников жилья.
В заявлении нужно указать, по какой причине произошла ошибка в расчётах — например, в случаях перебоев в подаче коммунальных услуг, низком качестве ЖКУ, отсутствия людей в квартире, неисправности счётчиков, получении льгот и уменьшения числа жильцов.
Самым долгим отопительным сезоном в истории Уфы пришёлся на зиму 2006/7 годов. Тогда тепло в домах было 230 дней. Самым коротким же отопительным сезоном был минувший — он длился всего 194 дня, с 9 октября по 19 апреля. Интересно, что этот же сезон отметился и самым поздним началом.
Бывали и года, когда отопление подавали ещё раньше, чем в прошлом году — 17 сентября. В этот день батареи стали теплеть в 2012 и 2020 годах.