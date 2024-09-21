Когда в Уфе включат отопление

В минувший отопительный сезон властей региона было, за что ругать. В апреле 2024 года довольно быстро наступила тёплая погода — также внезапно летняя жара уже в мае сменилась холодами и снегопадами, однако отопление в домах к этому моменту уже успели выключить. Горожане массово стали засыпать чиновников жалобами и просьбами вернуть тепло, однако сделать, с их слов, это было уже невозможно — сразу после отключения трубы стали готовить к следующему сезону.