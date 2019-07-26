Борис Мелкоедов: Власть в 25 раз менее эффективна в общении, чем СМИ

Сегодня, 26 июля, в Уфе проходит Инфорум Союза журналистов России. На нем глава агентства по делам печати Борис Мелкоедов рассказал, что аудитория сайтов органов государственной власти в 25 раз меньше, чем аудитория СМИ.

- Власть в 25 раз менее эффективна, чем журналистика, в донесении смыслов, - сказал он. - Главная заслуга журналистов - они умеют понятными категориями донести до людей информацию. Современная экономика - это экономика смыслов. Не надо долго объяснять, важно быстро донести суть. - Ключевой элемент власти - это доверие, сказал - сделал, - сказал он. - И надо постоянно советоваться с людьми.