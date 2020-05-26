В Башкирии 2,5 тысячи людей наказали за нарушение режима самоизоляции
О количестве наказанных за нарушение указа о режиме повышенной готовности рассказал секретарь межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Алексей Касьянов.
По статистике, предоставленной Касьяновым, всего по республике наказали за нарушение всех правил, связанных с установлением режима, наказано более 2,5 тысяч рублей. Он отметил, что ежедневно в регионе улицы патрулируют более 2,5 тысяч человек. В Уфе, к примеру, работают 300 сотрудников патруля.
«Несмотря на сложившуюся ситуацию, у нас правонарушения, которые фиксируются следственными органами, остаются на прежнем уровне», – отметил он.
Чиновник подчеркнул, что это не карательные меры, а меры, которые связаны,в первую очередь, с профилактикой нарушений и распространения коронавируса.
Напомним, в настоящий момент в республике сняты еще не все ограничения. В частности, все еще действует запрет на посещение общественных мест без маски, а без маски и перчаток нельзя заходить в магазины, аптеки, автобусы. Также действует запрет на выход на улицу для жителей старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания.