В Башкирии 2,5 тысячи людей наказали за нарушение режима самоизоляции

По статистике, предоставленной Касьяновым, всего по республике наказали за нарушение всех правил, связанных с установлением режима, наказано более 2,5 тысяч рублей. Он отметил, что ежедневно в регионе улицы патрулируют более 2,5 тысяч человек. В Уфе, к примеру, работают 300 сотрудников патруля.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, у нас правонарушения, которые фиксируются следственными органами, остаются на прежнем уровне», – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что это не карательные меры, а меры, которые связаны,в первую очередь, с профилактикой нарушений и распространения коронавируса.