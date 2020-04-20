В Уфе суд отменил первый в России штраф, наложенный за нарушение самоизоляции
Ленинский районный суд Уфы постановил также прекратить производство по делу.
Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Ленинский районный суд Уфы удовлетворил протест прокуратуры на решение об административном штрафе в 15 тысяч рублей, который был наложен 2 апреля на 33-летнего уфимца Руслана Ш. Напомним, он был наказан таким образом за нарушение режима полной самоизоляции, и этот случай стал известен, как первый в стране подобный штраф.
Как следовало из материалов дела, в ночь на 2 апреля Руслан Ш. вышел из дома, чтобы перепарковать машину, и был задержан полицией.
После этого возникло немало споров о том, насколько правомерно был назначен данный штраф. А сотрудники информагентства «Башинформ» даже решили собрать средства для уплаты данного штрафа, поскольку посчитали себя отчасти виновными в том, что не смогли донести до оштрафованного уфимца сведения об угрозе такого штрафа.
Прежде всего, как считают в прокуратуре, была нарушена подсудность. В соответствии с последними изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях, рассматривать дела такого рода должен районный, а не мировой суд, как это произошло в Уфе.
Вдобавок прокуратура считает, что сотрудники полиции были не вправе составлять протокол по поводу правонарушения, допущенного Русланом Ш. С 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве делать это были правомочны только представители органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в число которых полиция не входит.
Таким образом суд согласился с доводами прокуратуры и отменил постановление о штрафе, а также прекратил производство по делу.
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