В Уфе суд отменил первый в России штраф, наложенный за нарушение самоизоляции

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Ленинский районный суд Уфы удовлетворил протест прокуратуры на решение об административном штрафе в 15 тысяч рублей, который был наложен 2 апреля на 33-летнего уфимца Руслана Ш. Напомним, он был наказан таким образом за нарушение режима полной самоизоляции, и этот случай стал известен, как первый в стране подобный штраф.

Как следовало из материалов дела, в ночь на 2 апреля Руслан Ш. вышел из дома, чтобы перепарковать машину, и был задержан полицией.

После этого возникло немало споров о том, насколько правомерно был назначен данный штраф. А сотрудники информагентства «Башинформ» даже решили собрать средства для уплаты данного штрафа, поскольку посчитали себя отчасти виновными в том, что не смогли донести до оштрафованного уфимца сведения об угрозе такого штрафа.

Прежде всего, как считают в прокуратуре, была нарушена подсудность. В соответствии с последними изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях, рассматривать дела такого рода должен районный, а не мировой суд, как это произошло в Уфе.

Вдобавок прокуратура считает, что сотрудники полиции были не вправе составлять протокол по поводу правонарушения, допущенного Русланом Ш. С 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве делать это были правомочны только представители органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в число которых полиция не входит.

Таким образом суд согласился с доводами прокуратуры и отменил постановление о штрафе, а также прекратил производство по делу.