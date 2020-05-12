Чиновников в России предложили наказывать штрафами за оскорбление граждан
Глава комитета Госдумы по вопросам информационной политики Александр Хинштейн совместно с вице-спикером Совета Федераций Андреем Турчаком внесли на рассмотрение инициативу, по которой чиновников будут штрафовать за оскорбление населения.
Как сообщает газета «Известия», государственные и муниципальные чиновники, а также их заместители за оскорбления граждан будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или же сняты с должности на срок до года. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 100-150 тысяч рублей или отстранение от должности на два года.
Также авторы инициативы предложили увеличить все штрафы за оскорбления. Для граждан они могут составить 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц - 500-700 тысяч рублей.
Оскорбления без квалифицирующих признаков предлагают обложить штрафом в размере трех-пяти тысяч рублей. Оскорбление в соцсетях или СМИ предусматривает штраф 5-10 тысяч рублей. Законопроектом оскорбления в соцсетях приравниваются к публичным высказываниям.
Авторы проекта предложили изменить и саму формулировку понятия «оскорбление» и дополнить ее понятием об «иной унизительной оскорбляющей общественную нравственность» ответственностью.