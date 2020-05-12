Чиновников в России предложили наказывать штрафами за оскорбление граждан

Как сообщает газета «Известия», государственные и муниципальные чиновники, а также их заместители за оскорбления граждан будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или же сняты с должности на срок до года. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 100-150 тысяч рублей или отстранение от должности на два года.