Туристов из Таиланда отправили в башкирский обсерватор
17 апреля, 11:13ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Всего в Уфу из южной страны вернулись 68 жителей республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
68 жителей Башкирии сегодня вернулись в Уфу из Таиланда. Все они были отправлены в обсерватор. В специальном борте U6-3622 «Уральских авиалиний» всего в страну прибыло 179 человек. Из них 68 — жители Башкирии.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров дал указания разместить всех прибывших извне туристов, если среди них есть люди с температурой, разместить в обсерватории. По его словам, подобные меры помогают предотвратить распространение коронавируса.
Пока неизвестно, были ли среди прибывших из Таиланда заболевшие. Но известно, что они должны пройти тщательное обследование.
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