Туристов из Таиланда отправили в башкирский обсерватор

68 жителей Башкирии сегодня вернулись в Уфу из Таиланда. Все они были отправлены в обсерватор. В специальном борте U6-3622 «Уральских авиалиний» всего в страну прибыло 179 человек. Из них 68 — жители Башкирии.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров дал указания разместить всех прибывших извне туристов, если среди них есть люди с температурой, разместить в обсерватории. По его словам, подобные меры помогают предотвратить распространение коронавируса.