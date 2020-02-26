Лучше сидите дома: МЧС предупредило жителей Башкирии о сильнейшем ветре
26 февраля, 19:18ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Предупреждение разослано в виде смс-сообщений всем абонента сотовой связи.
Сегодня, 26 февраля, вечером и в течение ночи 27 февраля по востоку республики ожидается сильнейший ветер с порывами до 26 метров в секунду.
Сильный ветер будет ощущаться и других частях региона.
Спасатели просят быть осторожнее во время нахождения на открыто воздухе.
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