Осторожно, гололед: МЧС по Башкирии предупреждает об опасности на дорогах
Вчера, 11:45ОбществоМинзаля АскароваФото: Новый век
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ведомство сообщает, что толщина льда может достигать нескольких сантиметров.
Региональное МЧС предупреждает жителей Башкирии об опасности, грозящей им сегодня на улицах, и особенно на проезжей части. По данным ведомства, на территории республики образовался сильный гололед из-за неустойчивой погоды накануне.
Спасатели отмечают, что корка льда может достигать нескольких сантиметров.
Напомним, вчера из-за резкого ухудшения погодных условий на трассе М-5 в Башкирии произошла массовая авария: столкнулись около 30 автомобилей, как легковых, так и грузовых.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей