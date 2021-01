В Башкирии закрыли реабилитационный центр для наркозависимых в бревенчатом доме

Прокуратура Бакалинского района проверила частный пансионат в селе Новокуручево. Учреждение было решено закрыть из-за нарушений, сообщает пресс-служба ведомства в Башкирии.

Житель Белорецка организовал в жилом бревенчатом доме 1970 года постройки частный реабилитационный центр для людей с наркотической и алкогольной зависимостью. На площади в 55 квадратных метров размещалось 13 койко-мест. В ходе проверки было установлено, что помещение на соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическому законодательству. Гражданин, организовавший частный центр, был оштрафован на две тысячи рублей из-за нарушений. Прокуратура через суд добилась прекращения деятельности учреждения. В настоящее время помещение опечатано. Напомним, ранее судебные приставы Калининского района Уфы прекратили деятельность частного пансионата для престарелых и инвалидов. Причиной закрытия стало несоблюдение мер безопасности.

